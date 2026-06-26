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Medalie de bronz pentru România la Campionatul European de Paddle Marathon organizat la Bascov

România a cucerit vineri o medalie de bronz la Campionatul European de Paddle Marathon 2026, competiție găzduită la Bascov, în Argeș, prin sportivul Eduard Stoian, care a urcat pe podium în proba masculină de canoe simplu juniori.
Medalie de bronz pentru România la Campionatul European de Paddle Marathon organizat la Bascov
sursă foto: Federația Română de Kaiac-Canoe
Petre Apostol
26 iun. 2026, 14:53, Sport
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Component al Centrului Național Olimpic pentru Pregătirea Juniorilor (CNOPJ), Eduard Stoian a încheiat cursa de la Europeanul de paddle marathon pe poziția a treia. Sportivul român a fost cronometrat cu timpul de 1h17min23sec58/100, obținând astfel medalia de bronz într-o întrecere extrem de disputată.

Titlul european a fost câștigat de spaniolul Mateo Lago. Portughezul Gabriel Fernandes a intrat în posesia medaliei de argint.

Sportivul român este legitimat la CSM Brăila și se pregătește sub îndrumarea antrenorului Din Gheorghe.

Medalia i-a fost înmânată de președintele Federației Române de Kaiac-Canoe, Ioan Bîrlădeanu.

Campionatul European de Paddle Marathon a început joi la Bascov, reunind la start sportivi atât seniori, cât și juniori în probe de anduranță.

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