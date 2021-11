Michael Jordan, mitraliat de un fost coleg: „Un egoist. Nu am fost niciodată prieteni"

Scottie Pippen împotriva lui Michael Jordan. Cartea lui Scottie, fostul jucător la Bulls, protagonist în campionatul nord-american - NBA - timp de 18 sezoane, intrat în Hall of Fame, este o „bombă” ca şi conţinut, spun cei de peste Ocean.

În Unguarded, care urmează să apară pe 9 noiembrie, fostul baschetbalist Pippen trage fără milă în Michael Jordan.

„Cum îndrăzneşte să ne trateze pe mine şi pe colegi în The Last Dance (n.r. - documentarul produs de ESPN), după tot ce am făcut pentru el şi pentru marca lui preţioasă?. Ultimul Dans îl slăveşte pe el şi nu ne preţuieşte pe noi”, spune Pippen.

Care adaugă: „Văzând cum şi-a tratat (rău) colegii în film mă face să tremur, acum ca şi atunci. M-a numit „cel mai bun coechipier vreodată”. Nu putea fi mai trufaş decât atât. Cât de naiv am fost pentru că mă aşteptam la ceva diferit...”.

Ipocrit şi insensibil. Acesta este portretul lui Jordan, potrivit lui Pippen. Dar lovitura finală este pasajul: „El şi cu mine nu suntem şi nu am fost niciodată prieteni”, scrie, furiosm Scottie.

Cei doi au triumfat de 6 ori împreună, în NBA. Au jucat cot la cot din 1987 până în 1993, apoi din 1995 până în 1998, instaurând „dinasti Bulls”.