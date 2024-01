Mirel Rădoi a schimbat echipa în fotbalul arab. A sărit la un salariu anual de 2,5 milioane de dolari

Potrivit Al-Jazira, Mirel Rădoi a semnat un contract valabil pe un an şi jumătate cu formaţia din Emiratele Arabe Unite. În acest moment, noua formaţie a antrenorului român ocupă locul 6 în clasament şi are 20 de puncte acumulate în 12 meciuri jucate.

Al Jazira Football Company announces it has reached an agreement with Mirel Radoi to lead #PrideOfAbuDhabi for a year and a half ✍️🧾#AJC pic.twitter.com/6NjQ5yvkWi