Mirel Rădoi şi-a anunţat plecarea de la echipa naţională a României. „Nu mă poate întoarce nimic, nici măcar soţia”

La conferinţa de presă desfăşurată la finalul partidei România - Armenia, care i-a urcat pe tricolori pe locul 2 în grupă, după Germania, deja calificată la Cupa Mondială,, Mirel Rădoi a făcut un anunţ neaşteptat.

Selecţionerul echipei naţionale a declarat că după cele două partide rămase de disputat, cu Islanda şi Liechtenstein, va pleca de la echipa naţională.

Contractul lui Mirel Rădoi va expira în luna noiembrie, iar selecţionerul este decis să nu accepte o ofertă de prelungire a înţelegerii venită din partea Federaţiei Române de Fotbal.

”Am spus destul de clar că nu voi mai continua, dar ar trebui să vorbim despre partidele rămase, nu despre situaţia mea. Nu încerc să pun presiune pe conducerea Federaţiei să vină cu un contract. Dacă s-ar prelungi ar trebui să fie cu acordul meu. Îmi vine greu să cred că vreţi să mai fiu aici după ce în tur nu mă mai voia nimeni. Nu are rost să mai discutăm. Mă ştiţi. Dacă am zis aşa, aşa rămâne. Nu mă interesează.



Din luna noiembrie, echipa naţională trebuie să îşi găsească antrenor. Indiferent ce se întâmplă, eu nu voi mai fi. Contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea. Contractul meu se termină, să aduceţi pe cine vreţi dumneavoastră. Eu am contract până în noiembrie, mai departe este treaba Federaţiei. Oferte au fost până acum şi le-am refuzat. Din punctul ăsta de vedere vă dau cuvântul meu că nu am niciun contact, nicio ofertă. Nu mă poate întoarce nimic, nici măcar soţia”.

Cum motivează Rădoi? „E un ciclu care s-a terminat. Am luat echipa la un baraj, o predau la fel, pentru că obiectivul este locul întâi sau locul doi”, a declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă de luni seară.