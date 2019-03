Monica Niculescu, eliminată de Caroline Wozniacki de la turneul de la Miami

Jucătoarea de tenis din România Monica Niculescu, locul 138 WTA, a fost eliminată în turul trei al turneului Premier Mandatory de la Miami de către Caroline Wozniacki, favorită 13, scor 4-6, 6-7(4).

Parcursul Monicăi Niculescu la Miami s-a încheiat după patru victorii, două în calificări, două pe tabloul principal, în turul trei al celui de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului.

Românca a reuşit, după victoria repurtată la finele unui maraton de trei ore în faţa ibericei Muguruza, să o testeze serios şi pe Caroline Wozniacki, dominând în final statistica loviturilor câştigătoare, 33 la 28, însă acest lucru nu a fost însă suficient. Aşa cum antrenorul său îi spunea după primele cinci game-uri ale meciului, la on-court coaching, Monica nu a avut disciplina necesară în meci pentru a concretiza decisiv pe tabelă.

Românca nu a convertit decât 3 din 15 mingi de break avute. Per total, cele 34 de greşeli neforţate au penalizat-o pe Monica Niculescu. Pentru că şi-a egalat, practic, rezultatul de anul trecut, jucătoarea din România nu va avansa în clasament în ciuda faptului că a reuşit la Miami prima sa victorie în faţa unei sportive din Top 20 pe 2019.

"A fost un meci greu şi sunt bucuroasă acum. Cred că am început bine, am jucat agresiv, am mers la fileu, dar mi-am pierdut ritmul şi a devenit mai dificil pe urmă. Sunt fericită că am câştigat", a spus Wozniacki la final de meci.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.