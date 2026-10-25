Moscova a primit dreptul să organizeze Campionatul Mondial pentru un sport olimpic, în premieră după 2022

Federația Internațională de Haltere (IWF) a anunțat duminică că va organiza Campionatele Mondiale la Moscova în 2030, devenind primul sport olimpic care își va organiza Campionatele Mondiale în Rusia de la 2022, când a început războiul din Ucraina, potrivit Le Figaro.

„Campionatele Mondiale din 2029 vor avea loc la Ahmedabad (India), iar Moscova (Rusia) va găzdui ediția din 2030”, a anunțat IWF într-un comunicat.

Niciun campionat mondial la disciplinele olimpice de vară sau de iarnă nu a mai avut loc în Rusia din 2022. Campionatele Mondiale de înot din 2025, acordate orașului rus Kazan, au fost reatribuite către Singapore.

Acordarea pentru Rusiei a competenței de organizare a acestor Campionate Mondiale de Haltere marchează un nou pas în reintegrarea țării în competițiile sportive internaționale.

Restricțiile împotriva sportivilor ruși, ridicate parțial

În iulie, Comitetul Internațional Olimpic a ridicat o parte din restricțiile impuse sportivilor ruși, care pot acum să țină cont de Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, chiar și în sporturile de echipă. Cu toate acestea, aceștia nu și-au recăpătat încă dreptul la imnul și steagul național. În iunie anul trecut, IWF a decis să reintegreze complet sportivii ruși și belaruși în competițiile sale.

Organismele mondiale de conducere ale judo-ului și înotului au făcut același lucru în noiembrie 2025 și, respectiv, în aprilie 2026, la fel ca și Comitetul Paralimpic Internațional pentru Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina de iarna trecută. Cu toate acestea, World Athletics, care guvernează atletismul mondial, menține excluderea totală a rușilor și belarușilor în așteptarea unor semne mai „concrete” de negocieri de pace.