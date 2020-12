Muzeul din Barcelona a inaugurat noua statuie de ceară dedicată lui Leo Messi. Fanii s-au amuzat pe seama deosebirilor dintre sportiv şi operă

Leo Messi a mai primit o statuie de ceară, după cea de la celebrul Madame Tussauds. Noua operă este creată de muzeul din Barcelona.

Fanii au reacţionat imediat, luând peste picior fidelitatea cu care este redat argentinianul. „Am crezut că este Aaron Ramsey”. „Mai degrabă seamănă cu Oblak”. „Zâmbeşte, iar el e nefericit la Barcelona, deci nu e el”, au fost câteva dintre reacţii.

Argentinianul poartă echipamentul Barcelonei, spre deosebire de reprezentarea de la Madame Tussauds, unde este îmbrăcat în tricoul Argentinei.

Şi alţi fotbalişti au primit statui de o calitate îndoielnică. Cele mai amuzante exemple sunt cele ale lui Cristiano Ronaldo, Maradona, Mohamed Salah sau Zlatan Ibrahimovic.

The new Lionel Messi statue at the Barcelona Wax Museum. pic.twitter.com/KETyuJbkRN