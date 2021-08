Nadia Comăneci, despre viitorul gimnasticii româneşti: „Avem o generaţie tânără care are potenţial”

Nadia Comăneci şi-a exprimat regretul faţă de situaţia dificilă prin care trece Larisa Iordache: „Îmi pare extrem de rău pentru Larisa. A avut ghinion, ghinion, ghinion. Din păcate s-a întâmplat exact în momentul în care nu trebuia. Ea este o luptătoare şi a luptat mereu, în situaţii dificile. Dacă vă aduceţi aminte, şi la campionatele mondiale... şi europene, tot timpul a avut ghinion exact în momentele în care trebuia să concureze la o competiţie mare. Şi îmi pare aşa de rău, pentru că a muncit foarte mult. Însă are doar 25 de ani şi, de ce nu, mai are posibilitatea să continue”.

Vorbind despre felul în care fac faţă sportivii presiunii, Nadia Comăneci a mai spus în intervenţia de la Aleph News: „Pregătirea mentală este extrem de importantă înaintea fiecărui concurs. Trebuie să încerci să înlături toate greutăţile care nu îţi sunt necesare. Singurul lucru la care trebuie să te gândeşti este ce trebuie să faci vis-a-vis de pregătirea pe care ai avut-o. Ea (Larisa n.r.) are sprijin din partea antrenorilor, pe care îi cunosc foarte bine. Am comunicat în fiecare zi cu ea şi cu antrenorii, mi-au trimis videouri şi am văzut ce poate şi ce nu poate să facă. I-am sugerat să concureze doar dacă este aptă şi este cel puţin 80% convinsă că nu va suferi o accidentare”.

Marea campioană română a făcut referire şi la şansele ca în viitor gimnastica românească să se redreseze:

„Uităm foarte repede lucrurile frumoase şi pozitive ce s-au întâmplat în urmă cu câteva luni la campionatele europene de juniori, unde fetiţele au cucerit foarte multe medalii. Deci avem o generaţie tânără care are potenţial. Nu neaparat vis-a-vis de medaliile pe care le-au cucerit, ci vis-a-vis de ceea ce fac ele ca nivel de dificultate în acest sport. Olimpiada de la Paris este peste 3 ani. Să le dăm încredere şi sprijin că vor reuşi să facă ceva frumos”.

Dorind să motiveze copiii să vină spre gimnastică, Nadia Comăneci a spus: „Sunt onorată că după 45 de ani de istorie a acelui 10, acesta încă inspiră şi motivează generaţia de astăzi. Gimnastica este un sport complex şi frumos. Este un sport de bază care ajută la orice alt sport vrei să faci. Este mişcare, este sport, este sănătate. Acum, aceste fete tinere au un mentor în Larisa Iordache, care va continua şi în acelaşi timp le va ajuta să devină nişte gimnaste autentice”.

Întrebată cum reuşea să se automotiveze în momentele dificile, Nadia Comăneci a afirmat: „Atunci când simţeam că nu mai pot, mă gândeam la faptul că am început acest sport pentru că am avut curiozitate şi pasiune. Este extrem de important să te gândeşti mereu la dragostea pe care o ai faţă de ceea ce faci. De acolo îţi iei energia şi de la oamenii care te susţin şi atunci când este bine şi atunci când este mai puţin bine”.