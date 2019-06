Naomi Osaka, despre cât de grea este înfângerea unui lider mondial: M-am gândit prea mult la ce s-ar putea întâmpla la acest Roland Garros

Locul 1 mondial este unul dificil de gestionat, aspect recunoscut şi de Naomi Osaka (1 WTA). Nipona a apărut afectată la conferinţa de presă, de după eliminarea de la Roland Garros şi a recunoscut că presiunea a jucat un rol decisiv în prestaţia ei din turul trei.

Katerina Siniakova a învins liderul mondial din circuitul feminin, scor 6-4, 6-2, în turul trei, şi a pus capăt chinului prin care a trecut Naomi Osaka la Roland Garros. Nipona a oferit o declaraţie care spune totul despre fotoliul de lider mondial, unul foarte greu de apărat.

În conferinţa de presă, Osaka a subliniat, din nou, rolul pe care stresul îl are asupra sportivilor: "Înfrângerea e, probabil, cel mai bun lucru care s-ar fi putut întâmpla. Sunt foarte obosită. În meciurile precedente am avut dureri de cap, poate din cauza stresului. Am simţit că e o greutate asupra mea. Pe o scară de la 1-10, dezamăgirea e la nivelul 100.

M-am gândit prea mult la ce s-ar putea întâmpla la acest Grand Slam. Aş fi vrut să-l câştig, dar, dacă era aşa uşor, toată lumea ar fi făcut-o", a transmis Osaka.

Primul loc mondial, decis!

Chiar dacă Osaka a părăsit Roland Garros 2019, nu are cum să mai piardă locul 1 în clasamentul WTA. Pliskova era singura care mai putea să emită pretenţii la primul loc, dar a fost eliminată vineri de Petra Martic de la Roland Garros 2019.

Pe lângă Pliskova, de la Roland Garros 2019 au fost eliminate şi Kiki Bertens (locul 4 WTA), respectiv Angelique Kerber (locul 5 WTA). Ocupanta poziţiei cu numărul 6, Petra Kvitova, s-a retras în ultimul moment. Kvitova trebuia să joace cu Sorana Cîrstea în primul tur.

