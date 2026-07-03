Naționala feminină de handbal U16 obține calificarea la FOTE 2027. Locul 7 la Openul European

Selecționata României U16, pregătită de Gabriela Artene, s-a impus cu scorul de 35-24 în meciul de clasament cu Serbia disputat vineri.

Echipa României a controlat jocul de la un capăt la altul, conducând cu 17-12 la pauză și mărindu-și avantajul în partea secundă.

Cea mai bună marcatoare a României U16 a fost Denisa Elena Filip, cu 13 goluri , inclusiv cinci din cinci de la 7 metri. Daniela Ștefania Coticiu a înscris șapte goluri, Cristiana Mara Drîmbăreanu a marcat șase, iar Sara Maria Curcan și Miruna Ioana Andronache au contribuit cu câte trei reușite.

În faza grupelor, România a ocupat locul al doilea în Grupa C, cu trei victorii și o înfrângere. Singura înfrângere a fost cu Franța, scor 19-22, echipa din Hexagon câștigând grupa, cu maximum de puncte.

În sferturile de finală, tricolorele au fost învinse de Croația, scor 21-25. Apoi, în primul meci din faza pentru locurile 5-8, tricolorele au cedat cu Spania, scor 25-32. Iar în ultimul meci, România a învins Serbia, obținând locul 7.

Denisa Elena Filip a încheiat competiția cu 59 de goluri, fiind principala marcatoare a turneului înainte de finalele competiției: Croația – Elveția, pentru locul 3, respectiv Germania – Ungaria, pentru titlu.