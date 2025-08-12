Prima pagină » Sport » Nou record mondial la săritura cu prăjina, stabilit la Budapesta de Mondo Duplantis

Nou record mondial la săritura cu prăjina, stabilit la Budapesta de Mondo Duplantis

Mondo Duplantis a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina, atingând 6,29 metri în cadrul competiției Istvan Gyulai Memorial de la Budapesta.
Cosmin Pirv
12 aug. 2025, 22:19, Sport

Mondo Duplantis și-a îmbunătățit recordul mondial la săritura cu prăjina la 6,29 metri în cadrul competiției Istvan Gyulai Memorial, care a avut loc marți la Budapesta, scrie AP.

Campionul olimpic și mondial a adăugat un centimetru la recordul anterior, pe care l-a stabilit în iunie la o competiție Diamond League în fața fanilor din Stockholm.

Este al 13-lea record mondial la săritura cu prăjina pentru suedezul de 25 de ani și al treilea din acest an.

Duplantis, născut în Louisiana, concurează pentru Suedia, țara natală a mamei sale.