Olaru şi Niculescu, învinse în finala de dublu de la Praga

Ziua româncelor la Praga nu a început bine. Monica Niculescu şi Raluca Olaru au ratat ocazia de a-şi trece în palmares trofeul la dublu. Cehoaicele Hradecka şi Pliskova nu au fost gazde primitoare şi s-au impus în puţin peste o oră de joc.

Atât Olaru, cât şi Niculescu rămân cu câte 9 trofee la dublu. Nu mai câştigaseră un titlu împreună până în prezent.

The homeland hopes take the opening set in the @tennispragueopn doubles final 💥



Hradecka/Pliskova lead 6-2. pic.twitter.com/PFJa7V8GbQ