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Optimile de finală din Cupa României de handbal masculin, stabilite. Programul complet al meciurilor

Dinamo București, deținătoarea trofeului, va întâlni formația CSO Teutonii Ghimbav în optimile de finală ale Cupei României la handbal masculin, în urma tragerii la sorți efectuată marți de Federația Română de Handbal. Meciurile din optimi sunt programate pe 12 decembrie, în manșă unică.
Optimile de finală din Cupa României de handbal masculin, stabilite. Programul complet al meciurilor
Meciul de handbal masculin dintre AHC Potaissa Turda si Dinamo Bucuresti, din etapa a V-a a Ligii Zimbrilor, disputat in Nova PG Arena din Turda, vineri, 3 octombrie 2025. In imagine: Branko Vujovic. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
20 oct. 2026, 14:40, Sport
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Dinamo, care a câștigat titlul și Cupa României în sezonul trecut, a intrat direct în turul al doilea, fără să dispute un meci în prima fază a competiției. Adversara sa a ajuns în optimi după ce a învins-o pe ACS Olympic RFH.Partida se va disputa pe terenul echipei din București.

Cea mai echilibrată dispută se anunță a fi cea dintre vicecampioana națională HC Buzău și CSM Constanța.

Finalista ediției anterioare, Politehnica Timișoara, va întâlni formația divizionară Dynamic Zalău.

Programul complet al optimilor Cupei României

Dinamo București – CSO Teutonii Ghimbav

CS Medgidia – Potaissa Turda

CSU Suceava – CSM Sighișoara

ACS HC Buzău – CSM Constanța

Dynamic Zalău – SCM Politehnica Timișoara

CSM Făgăraș – CSU Pitești

Minaur Baia Mare – Politehnica Iași

CSU Târgoviște – CSM București

Toate confruntările din această fază se vor disputa într-o singură manșă, pe 12 decembrie 2026, conform programului inițial, câștigătoarele urmând să avanseze în sferturile de finală ale Cupei României.

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