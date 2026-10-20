Optimile de finală din Cupa României de handbal masculin, stabilite. Programul complet al meciurilor

Dinamo, care a câștigat titlul și Cupa României în sezonul trecut, a intrat direct în turul al doilea, fără să dispute un meci în prima fază a competiției. Adversara sa a ajuns în optimi după ce a învins-o pe ACS Olympic RFH.Partida se va disputa pe terenul echipei din București.
Cea mai echilibrată dispută se anunță a fi cea dintre vicecampioana națională HC Buzău și CSM Constanța.
Finalista ediției anterioare, Politehnica Timișoara, va întâlni formația divizionară Dynamic Zalău.
Dinamo București – CSO Teutonii Ghimbav
CS Medgidia – Potaissa Turda
CSU Suceava – CSM Sighișoara
ACS HC Buzău – CSM Constanța
Dynamic Zalău – SCM Politehnica Timișoara
CSM Făgăraș – CSU Pitești
Minaur Baia Mare – Politehnica Iași
CSU Târgoviște – CSM București
Toate confruntările din această fază se vor disputa într-o singură manșă, pe 12 decembrie 2026, conform programului inițial, câștigătoarele urmând să avanseze în sferturile de finală ale Cupei României.