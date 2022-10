Patrick Mouratoglou şi-a anunţat sprijinul pentru Simona Halep

„Te sprijin 100% în această luptă Simona. Până la capăt”, a scris antrenorul pe Instagram.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis pentru un test pozitiv făcut la US Open din acest an.

Simona Halep a anunţat că începe cel mai greu meci din viaţa sa, acela de a demonstra adevărul.

„Astăzi începe cel mai greu meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost anunţată că am fost testat pozitiv la o substanţă numită Roxadustat în cantitate extrem de mică, ceea ce a fost cel mai mare şoc din viaţa mea. De-a lungul carierei mele, ideea de a trişa nu mi-a trecut prin minte nici măcar o dată, deoarece este total împotriva tuturor valorilor cu care am fost educată”, spune Simona Halep.

Halep mai spune că va lupta „până la capăt” pentru a dovedi că nu a luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă şi are încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieşi la iveală.