Pentru Haaland e mai uşor cu mingea decât cu microfonul

În urmă cu un an, puţini oameni auziseră de Erling Haaland. Acum, norvegianul este dorit de marile cluburi ale lumii după ce a marcat 44 de goluri în 40 de partide. Ajuns în iarnă la Borussia Dortmund, Haaland a trecut abia acum prin ritualul de iniţiere. A cântat o melodie celebră şi a stârnit amuzamentul colegilor.

Erling Haaland, the song bird of his generation 😂🎶 pic.twitter.com/US23GdGAKO