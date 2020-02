Per Johansson este noul antrenor secund al echipei CSM Bucureşti

CSM Bucureşti a anunţat, marţi, că antrenorul Per Johansson va fi secundul lui Adi Vasile până la finalul sezonului. Nordicul a fost adus pentru plusul pe care poate să îl dea echipei, prin experienţa din Liga Campionilor.

CSM a făcut anunţul public la doar câteva ore de la un alt anunţ important, şi anume prelungirea contractului Cristinei Neagu până în 2022.

Johansson a fost principal la CSM în 2018, dar acum vine ca secund al lui Adi Vasile.

„Staff-ul tehnic al echipei feminine de handbal se întăreşte! Per Johansson a semnat o înţelegere valabilă până la finalul sezonului şi va ocupa funcţia de antrenor secund! După cele două medalii de bronz din EHF Champions League, cucerite în 2017 şi 2018, suedezul face din nou echipă cu Adi Vasile, pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor din acest an: câştigarea tuturor trofeelor interne şi calificarea în Final Four-ul de la Budapesta! Welcome back, Per!”, au transmis cei de la CSM Bucureşti.

Per Johansson este şi selecţionerul statului Muntenegru. La Campionatul Mondial de Handbal Feminin din acest an, Adi Vasile a fost antrenorul secund al nordicului.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.