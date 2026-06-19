Petrolul Ploiești și-a adus mijlocaș argentinian

Clubul din Ploișeti a anunțat că a ajuns la un acord cu jucătorul Lucho Vega (27 ani, 1.87 metri), care a semnat un angajament valabil până la finalul stagiunii 2027-2028.

Născut la Cordoba (Argentina), mijlocașul Luciano Gaston Vega Albornoz s-a format la academia lui River Plate, înainte să ajungă în Europa, la clubul portughez Estoril.

A câștigat campionatul U23 al Portugaliei și la scurt timp a făcut pasul în Spania, fiind împrumutat la Alcorcon. După o jumătate de sezon petrecută în LaLiga 2 (17 prezențe), s-a întors la Estoril, pentru care a adunat 12 partide în primul eșalon portughez.

Ulterior, a jucat pentru Maritimo Funchal, SC Covilha și, din 2023, pentru UD Leiria, având 77 de prezențe și 8 goluri marcate în divizia secundă lusitană.