Prima pagină » Sport » Petrolul Ploiești și-a adus mijlocaș argentinian

Petrolul Ploiești și-a adus mijlocaș argentinian

Petrolul Ploiești a anunțat vineri transferul unui mijlocaș argentian: Lucho Vega, de 27 de ani.
Petrolul Ploiești și-a adus mijlocaș argentinian
Foto: Petrolul Ploiești
Cosmin Pirv
19 iun. 2026, 11:28, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Clubul din Ploișeti a anunțat că a ajuns la un acord cu jucătorul Lucho Vega (27 ani, 1.87 metri), care a semnat un angajament valabil până la finalul stagiunii 2027-2028.

Născut la Cordoba (Argentina), mijlocașul Luciano Gaston Vega Albornoz s-a format la academia lui River Plate, înainte să ajungă în Europa, la clubul portughez Estoril.

A câștigat campionatul U23 al Portugaliei și la scurt timp a făcut pasul în Spania, fiind împrumutat la Alcorcon. După o jumătate de sezon petrecută în LaLiga 2 (17 prezențe), s-a întors la Estoril, pentru care a adunat 12 partide în primul eșalon portughez.

Ulterior, a jucat pentru Maritimo Funchal, SC Covilha și, din 2023, pentru UD Leiria, având 77 de prezențe și 8 goluri marcate în divizia secundă lusitană.

Recomandarea video

Protest în Piața Victoriei astăzi de la ora 19.00: „România e sub asediu. Este nevoie IAR de fiecare dintre noi”
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Ștefan Popescu, analiză la cald. Ce a contat cu adevărat la summitul G7 de la Évian. Decriptarea mesajului lui Trump: „I am the Boss”
Gandul
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Cancan
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport
Statul nu s-a ținut de promisiune și nu a crescut redevențele Petrom cu 40%
Libertatea
DUREROS! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până în ultima clipă: „O să râdeți, dar e dependent de...”
CSID
BT Leasing scoate la vânzare vehicule recuperate. Prețurile pornesc de la 1.500 Euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da