Pilotul de Formula 1 Pierre Gasly va juca padel alături de Messi, Murray şi Nadal

Gasly şi Féry se alătură prestigioasei liste de componenţi ai celor opt echipe confirmate. Acestea includ celebrităţi precum Eva Longoria, Andy Murray, Kun Agüero, Leo Messi, Rafa Nadal, Robert Lewandowski şi mulţi alţii.

Turneul de padel se va desfăşura în perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2025.

Pierre Gasly este asociat cu Loïc Féry, fondator al fondului de investiţii alternative Chenavari Investment Managers şi preşedinte al FC Lorient.

Cupa Hexagonului 2025 va avea loc pentru a doua oară la Madrid Arena.

Gasly, în vârstă de 28 de ani, are şapte sezoane în Formula 1, peste 150 de curse de Grand Prix şi o primă victorie la Monza (Marele Premiu al Italiei din 2020).

Între timp, Loïc Féry, un renumit manager de fonduri alternative, este foarte implicat în sportul profesionist. Din 2009, el este proprietarul şi preşedintele echipei profesioniste franceze de fotbal FC Lorient şi este, de asemenea, un jucător pasionat de tenis şi padel.

Turneul va avea un format inovator pe echipe, cu cei mai buni jucători profesionişti din lume care vor concura în categoriile masculin, feminin şi Next Gen. Echipele vor fi conduse de vedete precum Sergio „Kun” Agüero, Leo Messi, grupul Taktika Padel & Edu Conde (Krü Padel by Taktika), Eva Longoria, Pepe Bastón & Dani Homedes de la Dara Sport (ElevenEleven), Academia Rafa Nadal (Rafa Nadal Academy Team with Richard Mille), Pierre Gasly şi Loïc Féry (10PadelTeam), Andy Murray, Arran Yentob şi Dani Vallverdu de la AD Global Sports (AD/vantage), Robert Lewandowski (RL9 Team), María Esteve şi Carlos López-Lay (Equipo Bella Puerto Rico) şi Hexagon FANS Team (Equipo Hexágono).