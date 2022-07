Pilotul George Russell a obţinut primul pole position al carierei în F1

În condiţiile în care Max Verstappen a avut probleme tehnice care l-au lăsat pe locul 10 pe grila de start, Ferrari părea că va ocupa prima linie.

Carlos Sainz obţinuse pole-ul provizoriu pentru echipa italiană, iar Charles Leclerc a fost apoi al doilea cel mai rapid cu ultimul său tur de pistă, înainte ca Russell să-şi schimbe strategia şi să câştige primul pole position.

„Ieri a fost probabil cea mai proastă zi de vineri a sezonului. Toată lumea a muncit atât de mult aseară, încât nu prea ştiam în ce direcţie să mergem. Apoi, în ultimul tur, am ajuns în jurul virajului unu, mega viraj unu... virajul doi a fost mega şi timpul pe tur a continuat să vină. Am trecut linia de sosire, m-am uitat pe ecran şi am văzut că am ajuns P1 şi a fost un sentiment incredibil", a declarat Russell.

Russell fusese al doilea cel mai rapid după primele tururi de pistă, dar cu aproape o jumătate de secundă mai lent decât Sainz, care a recunoscut că nu se aştepta să fie învins de britanic.

Septuplul campion mondial Lewis Hamilton, câştigător de opt ori în Ungaria, va porni de pe locul şapte.