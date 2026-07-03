Portugalia, în optimi la Cupa Mondială 2026 după 2-1 cu Croația. Un gol al Croației, anulat după analiza VAR

Prima repriză s-a încheiat fără gol, deși portughezii au avut mai mult posesia, iar Bruno Fernandes a creat câteva situații periculoase. De partea cealaltă, croații au rămas periculoși pe contraatac și la fazele fixe.

Scorul a fost deschis după pauză de Ivan Perišić, care a profitat de o eroare în defensiva Portugaliei. Lusitanii au restabilit egalitatea prin Cristiano Ronaldo, din penalti. Golul a fost primul marcat de atacantul portughez într-un meci din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale.

Partida părea să se îndrepte spre prelungiri, însă Gonçalo Ramos a adus victoria Portugaliei în minutele suplimentare. Atacantul a reluat cu capul în plasă o centrare trimisă de Rafael Leão și a stabilit scorul final, 2-1.

Finalul a fost unul tensionat. Croația a reușit să înscrie în ultimele secvențe ale meciului prin Mario Pašalić, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid după analiza VAR. Decizia a provocat proteste din partea suporterilor croați prezenți în tribune.

Victoria Portugaliei pune capăt celui de-al cincilea parcurs al lui Luka Modrić la un turneu final de Cupă Mondială.

În optimi, Portugalia va întâlni reprezentativa Spaniei.