Postarea care zguduie lumea sportului. Conor McGregor şi-a anunţat retragerea

McGregor a precizat prin intermediul unei postări pe Twitter că nu va mai lupta.

"Salut oameni! Am decis să mă retrag din lupte. Multumesc tuturor pentru amintirile uimitoare! Ce plimbare a fost! Iată o poză cu mine şi mama mea din Las Vegas postată la una dintre victoriile mele pentru titlul mondial, a scris acesta pe Twitter.

Nu este prima dată când multiplul campion a anunţat că se va retrage. Luptătorul irlandez a anunţat şi în martie 2019 că se va retrage, dar s-a întors pentru un meci cu Donald "Cowboy" Cerrone.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ