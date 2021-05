Prima ediţie a Forumului Naţional Paralimpic se desfăşoară joi la Complexul Olimpic „Sydney 2000”

Obiectivul acestui eveniment este de a promova susţinerea sportivilor cu dizabilităţi. În cadrul Forumulului, se realizează o radiografie a situaţiei actuale a paralimpismului naţional în raport cu cel mondial şi se reliefează un plan de dezvoltare şi de integrare a acestuia în contextul mai amplu al sportului olimpic.

“Avem potenţial, dar nu avem organizarea şi cadrul potrivit pentru ca aceste resurse să susţină performanţa. Ministerul Tineretului şi Sportului îşi asumă, pentru prima dată cu adevărat, un rol de promovare activă a sportului paralimpic. Vom folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziţie pentru a dezvolta acest segment al sportului. România are oameni minunaţi, are sportivi talentaţi, are resurse pentru a-i susţine. Haideţi să integrăm toate aceste date într-un sistem funcţional care să ofere rezultate! Vă garantez că putem ajunge departe!”, a declarat Eduard Novak, Ministrul Tineretului şi Sportului, înainte de eveniment.

Ministrul Tineretului şi Sportului va propune un plan aplicat de măsuri care urmează a fi implementate, în colaborare cu toţi factorii implicaţi în fenomenul paralimpic, plan ce are ca obiectiv clasarea României în topul primelor zece ţări până în 2032, ca număr de medalii la Jocurile Paralimpice.

Printre acestea, realizarea unei infrastructuri sportive accesibile, prin înfiinţarea unor secţii dedicate persoanelor cu dizabilităţi la nivelul cluburilor sportive, cu obiectivul de a atinge un procent de cel puţin 20% sportivi legitimaţi paralimpici.

Planul de măsuri include încurajarea şi stimularea federaţiilor sportive să se ocupe în mod real de sportivii paralimpici, prin alocarea de resurse financiare dedicate, crearea unui program de vouchere dedicat pentru persoanele cu dizabilităţi care aleg să se legitimeze şi să practice un sport în cadrul unui un club sportiv, folosirea Programului Generaţia 28, creat anul trecut pentru susţinerea copiilor, juniorilor, tinerilor şi persoanelor cu dizabilităţi, pentru a oferi o modalitate suplimentară de finanţare a acestui sector, încheierea unor protocoale de colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi, pentru a beneficia de sprijin la nivelul fiecărui judeţ, şi o colaborare mai eficientă cu Comitetul Naţional Paralimpic, al cărui rol va creşte în dezvoltarea segmentului pe care îl gestionează.