Rafael Nadal a câştigat finala US Open: Am reuşit să îmi stăpânesc emoţiile, au fost foarte mari

Rafael Nadal a câştigat dramatic al patrulea titlu al carierei la US Open, luni dimineaţă, iar la final nu şi-a putut stăpâni lacrimile. Ibericul şi-a adăugat în palmares un nou trofeu la Flushing Meadows, după 2010, 2013 şi 2017, cu victoria 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 în faţa lui Daniil Medvedev.

Acesta este titlul de Mare Şlem cu numărul 19 al sportivului spaniol, el apropiindu-se la doar un titlu de recordul de 20 de Grand Slam-uri la simplu deţinut de elveţianul Roger Federer. De asemenea, victoria de duminică a lui Nadal este cea de-a patra de la Flushing Meadows, după titlurile câştigate în 2010, 2013 şi 2017.

Victoria lui Nadal este a doua din tot atâtea întâlniri directe cu Medvedev. El îl mai învinsese pe jucătorul rus cu mai puţin de o lună în urmă, în finala de la Rogers Cup, scor 6-3, 6-0.

În ciuda înfrângerii, Medvedev va urca de luni pe locul 4 în clasamentul ATP, cea mai bună clasare din cariera sa de până acum. Nadal va rămâne pe locul 2, după jucătorul sârb Novak Djokovici.

La finalul partidei, conaţionalul Alex Corretja, expert Eurosport, afirma că nu l-a văzut niciodată pe Nadal atât de emoţionat. Spaniolul s-a prăbuşit pe teren după ultimul punct, dar mai apoi a fost copleşit de lacrimi de două ori - mai întâi când a mers să salute publicul, apoi când, din scaunul său, şi-a ridicat ochii pentru a privi pe ecran imagini ale victoriilor sale anterioare în turneele de Mare Şlem.

"Nu fac asta de obicei, decât la final, dar acum am să încep prin a vă mulţumi vouă (n.r. - publicului). A fost o atmosferă incredibilă! Aţi fost incredibili şi vă mulţumesc mult pentru tot acest meci, dar şi pentru ultimele două săptămâni. A fost o energie fantastică", a transmis Nadal, la ceremonia de premiere. "Victoria asta este atât de importantă pentru mine. Mai ales în condiţiile în care meciul a devenit din ce în ce mai dificil. Am reuşit să îmi stăpânesc emoţiile. Au fost atât de mari. La 5-4, când am servit, au fost mari de tot. A fost un meci nebun şi este o avalanşă de sentimente acum", a punctat Nadal.

Elevul lui Carlos Moya şi al lui Francisco Roig a analizat mai apoi meciul pe care aproape că l-a scăpat din mână la 2-0 la seturi şi 3-2 cu break în setul trei, apoi la 5-2 în decisiv: "A fost o finală incredibilă. Daniil nu are decât 23 de ani, iar felul în care a luptat şi a reuşit să schimbe ritmul meciului a fost fantastic şi arată de ce, deja, a ajuns pe locul patru în lume. Am controlat oarecum meciul la început, primele două seturi, apoi însă am avut probleme mari, a fost greu să pierd setul trei, am cam obosit, iar în decisiv, la 5-2, m-am pierdut puţin şi mi-a cam tremurat mâna. Am avut multe emoţii şi mă bucur că am reuşit, totuşi, să închei meciul", a mai spus Rafael Nadal după meci.

Nadal a pierdut un singur meci în carieră de la 2-0 la seturi, chiar la New York, în turul trei al ediţiei 2015 a US Open-ului, în faţa italianului Fabio Fognini. Ibericul a mai fost împins în cinci seturi după câştigarea primelor două manşe într-o finală de Grand Slam doar de Roger Federer, la Wimbledon, în 2008, adjudecându-şi atunci trofeul după 9-7 în setul cinci.

