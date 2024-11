Începând cu ora 18:50, o siluetă uriaşă a lui Nadal a fost proiectată pe Parvis des Droits de l'Homme, vizavi de Turnul Eiffel. Evenimentul, care s-a încheiat în jurul orei 22:00, a marcat sfârşitul carierei sportive excepţionale a tenismenului, transmite The Sun.

Rafael Nadal, în vârstă de 38 de ani, şi-a lăsat amprenta asupra istoriei tenisului prin performanţele sale. El a obţinut 14 victorii la Roland-Garros, un record care nu a mai fost egalat niciodată.

Parisul nu este doar oraşul în care tenismenul a jucat, ci şi un loc simbolic pentru fanii săi francezi. De fiecare dată când Nadal a triumfat pe terenurile de zgură de la Roland-Garros, a pozat triumfător cu Coupe des Mousquetaires de la Trocadéro, făcând ca acest loc să fie strâns legat de performanţele sale sportive.

Nu este prima dată când Nadal este sărbătorit la Paris într-un mod grandios. În iulie, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024, el a primit flacăra olimpică din mâinile lui Zinédine Zidane, împărţind onoarea cu alte legende ale sportului mondial.

Nike lights up the Rafa Nadal logo next to the Eiffel Tower in Paris for his retirement.



Beautiful way to honor the man who accomplished untouchable history in this city.



Iconic brand.



Iconic logo.



Iconic athlete.



It all began here. 🥹



