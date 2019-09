Rafael Nadal şi Daniil Medvedev îşi vor disputa duminică finala la US Open

Jucătorul de tenis din Spania Rafael Nadal, locul 2 ATP, s-a calificat în finala US Open, unde îl va întâlni pe rusul Daniil Medvedev, locul 5 ATP. Finala are loc duminică, la ora 23.00, ora României.

Rafael Nadal s-a calificat în finala US Open 2019 după o victorie facilă, scor 7-6(6), 6-4, 6-1, în faţa italianului Matteo Berrettini, cap de serie 24. Partida a durat două ore şi 34 de minute.

Spaniolul îşi continuă, astfel, cursa pentru al 19-lea titlu de Grand Slam al carierei, devenind doar al doilea jucător din istorie cu minim cinci finale disputate în fiecare dintre cele 4 turnee de Mare Şlem din tenis, după Roger Federer.

Duminică, de la ora României 23:00, Rafael Nadal va disputa a cincea finală a carierei la Flushing Meadows, avându-l ca adversar pe rusul Daniil Medvedev, pe care l-a învins luna trecută, 6-3, 6-0, în finala de la Rogers Cup.

"Sunt foarte fericit că sunt din nou în finală. Primul set a fost destul de frustrant, pentru că am ajuns în tiebreak după atâtea şanse de break ratate, Matteo neavând niciuna. Mingea venea tare spre mine, iar în tiebreak am avut noroc. Apoi, am început la fel setul doi, doar că, în sfârşit, după alte mingi de break ratate, am obţinut în sfârşit break-ul! De acolo, cred că meciul s-a schimbat. Nu vreau să uit să îl felicit pe Matteo: este unul dintre cei mai buni jucători ai lumii, este foarte tânăr şi are un viitor frumos în faţă. Duminică joc cu cel mai în formă jucător al momentului, în finală se poate întâmpla orice. Pentru mine însă, este foarte important că sunt în finală", a declarat ibericul, la interviul de pe teren.

Rusul Daniil Medvedev, locul 5 ATP, care a început turneul alimentând un conflict cu publicul american, s-a calificat în finala US Open după o victorie clară în faţa bulgarului Grigor Dimitrov, scor 7-6(5), 6-4, 6-2. Meciul a durat două ore şi 38 de minute şi i-a asigurat lui Medvedev a patra prezenţă consecutivă în finală în circuitul nord-american de hard.

Medvedev a jucat finale la toate turneele pe care le-a disputat (Washington, Rogers Cup - Montreal, Cincinnati şi, acum, US Open) şi nu a pierdut decât două meciuri, la Nick Kyrgios şi Rafael Nadal, ajungând acum în ultimul act la Flushing Meadows cu două victorii în minimum de seturi şi patru victorii cu 3-1.

