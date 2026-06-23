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Real Madrid rămâne în Euroligă încă zece ani, deși urmează să apară și NBA Europe

Real Madrid a decis să-și reînnoiască contractul cu Euroliga pentru următorii zece ani, deși NBA Europe ar urma să-și facă apariția în toamna anului 2027.
Real Madrid rămâne în Euroligă încă zece ani, deși urmează să apară și NBA Europe
Foto: Facebook/Real Madrid Basket﻿
Cosmin Pirv
23 iun. 2026, 15:29, Sport
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Potrivit ziarului spaniol Marca, citat de Le Figaro, Real Madrid și-ar fi prelungit angajamentul față de Euroligă pentru zece ani.

Deși curtat de NBA Europe, clubul din capitala Spaniei își va continua aventura în cadrul competiției continentale.

După Panathinaikos, Barcelona, Fenerbahçe, Maccabi, Anadolu Efes, Olimpia Milano, ASVEL, CSKA Moscova, Bayern München, Olympiakos, Baskonia și Zalgiris, Euroliga își asigură prezența Realului Madrid, de 11 ori câștigător al competiției din 1964.

Ziarul spaniol scrie că, în cazul retragerii din competiție, cluburile ar trebui să plătească 10 milioane de euro către Euroliga. O penalizare care ar putea ajunge chiar la 100 de milioane de euro în cazul retragerii după 1 iulie.

Mai mulți responsabili ai echipelor din competiție au ținut să salute decizia clubului spaniol.

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