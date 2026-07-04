Rică Răducanu, internat de urgență. Care este starea fostului portar

Fostul internațional, component al generației care a participat la Cupa Mondială din Mexic 1970, a suferit mai multe fracturi în urma accidentului.

Care este starea de sănătate a lui Rică Răducanu

Conform ProSport, Rică Răducanu a fost transportat la Spitalul Municipal Mangalia după accident.

La scurt timp după internare, fostul portar a vorbit despre starea sa de sănătate. „Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Și la cap m-am lovit, respir greu. Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie”, a declarat Rică Răducanu.

Potrivit declarațiilor sale, fostul internațional a suferit fracturi la două coaste, o luxație a umărului și un traumatism la cap. El a spus că respiră cu dificultate.

Probleme medicale anterioare

ProSport amintește că Rică Răducanu avea deja probleme la genunchi înaintea accidentului. La începutul anului 2026, fostul portar declara că infiltrațiile nu au dat rezultatele așteptate. El lua în calcul o intervenție chirurgicală.

Rică Răducanu spunea atunci că medicii i-au recomandat să mai aștepte efectul tratamentului. El afirma că o eventuală operație ar presupune aproximativ șase luni de recuperare, perspectivă pe care o privea cu reținere.

Fostul portar declara că speră să evite intervenția și că își dorește să își petreacă vara la mare, loc pe care îl consideră a doua sa casă. La momentul respectiv, Răducanu spunea că și-ar mai dori să joace fotbal, dar problemele pe care le are la picioare nu îi mai permit acest lucru.