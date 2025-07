România a devansat Ungaria în clasamentul coeficienţilor UEFA

FCSB a trecut de Inter Club d’Escaldes, chiar dacă a făcut-o în mod chinuitor, iar CFR Cluj a umilit-o pe Paksi în returul dublei manşe a turului 2 din UEFA Europa League, scrie ProSport. Urmează ca Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj să intre şi ele în luptă.

După rezultatele pozitive ale echipelor româneşti, am depăşit Ungaria în clasamentul coeficienţilor UEFA. Ţara noastră ocupă acum poziţia 23 pe plan european. Cele două „duble” ale echipelor româneşti au adus 0,625 puncte la coeficientul de ţară.

Victoria celor de la FCSB cu Inter Club d’Escaldes de pe Stadionul Steaua, scor 3-1, a adus un punct, iar victoria ardelenilor din Gruia, scor 3-0, contra lui Paksi, tot un punct. La coeficient a mai contribuit cu 0,5 puncte şi egalul din Ungaria al vicecampioanei, scor 0-0.

Fiecare echipă este premiată cu un punct pentru victorie şi 0,5 puncte pentru egal. Apoi, punctele obţinute dintr-un tur preliminar se împart la numărul de echipe angrenate în cupele europene, în cazul României fiind 4.

Per total, România are un coeficient de 20.125 de puncte, peste ţări precum Slovacia (19.975 puncte), Ungaria (19.875 puncte), Ucraina (17.975 puncte) sau Bulgaria (16.500 puncte). În cazul unor rezultate bune, românii pot avea ocazia de a depăşi chiar şi Serbia, care are cu doar 0.125 puncte mai mult.

Vârful clasamentului este ocupat de ţările din vestul Europei. Pe prima poziţie se află Anglia, cu 90.839 puncte, care va fi reprezentată în acest sezon de Manchester City, Newcastle, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Aston Villa şi Nottingham Forest.

Podiumul este completat de Italia, cu 80.946 puncte, şi Spania, cu 74.956 puncte. Cele două vor fi reprezentate de către şase echipe fiecare. Pe locurile 4-5 se află Germania şi Franţa, ambele cu coeficienţi între 65 şi 71.5 de puncte.

Cele mai slabe ţări la nivel european sunt San Marino, cu doar 2.500 puncte, Gibraltar, cu 4.959 puncte, şi, surprinzător, Macedonia de Nord, cu 5.417 puncte.

FCSB va juca împotriva celor de la Shkendija în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Campionii macedoneni au adus 1.5 puncte la coeficient în acest sezon. Deşi s-au calificat cu greu împotriva celor de la The New Saints, macedonenii nu se tem de FCSB.