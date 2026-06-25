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România participă la turneul de la Chișinău din Rugby Europe 7s Trophy cu obiectivul promovării

Echipa națională masculină de rugby 7s a României participă, la Chișinău, în Republica Moldova, în perioada 26-28 iunie, la a doua etapă a Campionatului European - Rugby Europe 7s Trophy Series 2026, având ca obiectiv promovarea în eșalonul de elită.
România participă la turneul de la Chișinău din Rugby Europe 7s Trophy cu obiectivul promovării
sursă foto: Federația Română de Rugby
Petre Apostol
25 iun. 2026, 10:34, Sport
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După ce a cucerit medaliile de bronz la prima etapă, desfășurată la Makarska (Croația), selecționata de rugby 7s pregătită de legenda rugbiului românesc Florin Vlaicu va evolua în Grupa C, alături de Norvegia, Turcia și Letonia.

„A fost o pregătire bună, mai intensă decât cea de dinaintea turneului din Croația. Am avut mai mult timp pentru a pregăti această etapă. Jucătorii s-au pregătit ca de obicei foarte bine, au fost foarte concentrați pe ceea ce aveau de făcut. Sunt conștienți de importanța acestui turneu și de ce putem să realizăm pentru rugby 7s românesc anul viitor și mergem cu gândul să promovăm și să ne calificăm pentru Turneul Pre Olimpic. Suntem nerăbdători să mergem și să jucăm pentru șansa noastră”, a declarat selecționerul Florin Vlaicu, retras din activitate ca sportiv anul trecut, fiind unul dintre cei șapte jucători din lume cu peste 1000 de puncte marcate la nivel internațional.

Lotul pentru competiția de la Chișinău include trei noutăți: Tudor Boldor, Ionel Melinte și Mohamed Salhi.

Căpitanul reprezentativei României va fi, la fel ca la etapa precedentă, Ionuț Donici.

Lotul României

Lotul deplasat la Chișinău este alcătuit din următorii jucători: Tudor Boldor (SCM USV Timișoara), Gabriel Plăcintă (CSA Steaua), Ionuț Donici (CSA Steaua), Marian Muntianu (CS Dinamo), Alexandru Sava (CS Rapid), Dănuț Jipa (CS Rapid), Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Daniel Siraciov (CS Rapid), Alexandru Mircea (CS Rapid), Luca Mușat (Edinburgh), Ionel Melinte (Union Barbezieux Jonzac), Raul Pop (CSM Știința Baia Mare) și Mohamed Salhi (CT Dinicu Golescu-ACSOV Pantelimon).

România va debuta vineri la turneul de la Chișinău, împotriva Norvegiei (ora 09:22), urmând să întâlnească în aceeași zi Letonia (ora 14:37). Ultimul meci din grupă va avea loc sâmbătă, contra Turciei (ora 09:22).

În Grupa A se află Elveția, Danemarca, Ungaria și Moldova, iar în Grupa B: Monaco, Suedia, Croația și Malta.

Primele două clasate la finalul competiției vor promova în Championship, eșalonul de elită al rugbyului european în șapte, și își vor continua cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

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