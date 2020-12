România rămâne în joc după victoria cu Polonia de la Campionatul European de Handbal feminin. Cristina Laslo: „Am început meciul foarte rău”

Naţionala de handbal a României a câştigat al doilea meci din grupele preliminare ale Campionatului European şi e cu un pas în grupele principale ale competiţiei.

Polonia ne-a condus la pauză cu 15-11, dar Cristina Neagu şi-a luat rolul de lider, şi-a mobilizat colegele şi a marcat 8 goluri ca să întoarcă scorul.

Cea mai bună jucătorare de pe teren, Cristina Laslo, a spus care a fost cheia succesului nostru.

CRISTINA LASLO, România: Am început meciul foarte rău, nu ne puteam găsi ritmul. Dar la final e important că am câştigat meciul şi atât. Am luat punctele şi suntem fericiţi. A fost un meci crucial pentru noi. Mă bucur mult pentru echipa mea pentru că am stat mult mai bine mental astăzi.