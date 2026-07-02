România reușește surpriza în preliminariile din Cupa Mondială de baschet 2027. Învinge Grecia la Oradea

Reprezentativa României, antrenată de Mihai Silvășan, s-a impus cu scorul de 73-66. Este a doua victorie obținută de Vulturi în actuala campanie din preliminariile din Cupa Mondială de baschet 2027 și le permite să păstreze șanse la calificarea în faza a doua înaintea ultimei etape.

Înaintea confruntării, România ocupa ultimul loc în grupă, cu un bilanț de o victorie și trei înfrângeri, în timp ce Grecia era lider, cu trei succese și un singur eșec.

Principalul marcator al formației antrenate de Mihai Silvășan a fost Daron Russell, cu 20 de puncte, trei recuperări și trei pase decisive. Lucas Tohătan a contribuit cu 13 puncte și șase assist-uri, iar Emanuel Cățe a încheiat partida cu opt puncte și șase recuperări, având procentaj perfect la aruncările din acțiune (4/4). Mihai Măciucă a înscris nouă puncte, iar Rareș Uță a adăugat șase puncte și nouă recuperări.

România a încheiat meciul cu un procentaj de 40,3% la aruncările din acțiune (25/62), transformând 10 aruncări de trei puncte din 30 de încercări.

Papanikolaou, liderul Greciei

De la oaspeți, lider a fost căpitanul Kostas Papanikolaou, care a reușit un double-double, cu 10 puncte și 10 recuperări, dar și 5 pase decisive. S-au mai remarcat Giannoulis Larentzakis, cu 16 puncte, Vasilis Charalampopoulos, cu 13 puncte, Elijah Mitrou-Long, cu 12 puncte.

Tricolorii veneau după succesul de pe teren propriu cu Portugalia (101-96), primul din actuala campanie. Grație succesului, unul dintre cele mai importante din istoria baschetului românesc, România a urcat, momentan, pe locul 2 în clasamentul grupei.

Grecia avea nevoie de o victorie pentru a-și asigura matematic calificarea în faza următoare a preliminariilor. Și pornea ca mare favorită și în urma succesului din meciul de pe teren propriu, tricolorii cedând în Grecia la aproape 30 de puncte diferență.

Ultima etapă a Grupei B din calificări pentru Cupa Mondială de baschet 2027 se va disputa duminică, 5 iulie. România întâlnește, în deplasare, Muntenegru, de la ora 21:30.

Primele trei clasate se califică în faza a doua a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială FIBA 2027, în timp ce ultima clasată va continua în preliminariile pentru FIBA EuroBasket 2029.