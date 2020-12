UPDATE 00:18: Meciul de marţi seara a fost amânat pentru miercuri, au anunţat oficialii UEFA.

Meciul a fost întrerupt definitiv, marţi seara, după acuzaţiile de rasism aduse arbitrului român Sebastian Colţescu, iar oficialii au decis ca partida să se reia miercuri seara la ora locală 18.55 (n.r. 19.55 ora României).

Partida de miercuri va avea o altă brigadă de arbitri.

UPDATE: Ministrul turc al Sportului a postat un mesaj pe Twitter în care condamnă rasismul.

"Rasismul este o crimă împotriva umanităţii! Suntem alături de Başakşehir. # Respect #Fără rasism", a scirs politicanul turc.

Ştire iniţială

Partida de fotbal dintre PSG şi Istanbul Başakşehir, contând pentru etapa a IV-a a Grupei H din Liga Campionilor, s-a întrerupt, marţi seara, după 16 minute de joc, iar ambele echipe au părăsit terenul, în semn de protest faţă de arbitrul român Sebastian Colţescu. Acesta ar fi folosit cuvântul „negru” faţă de un membru al staff-ului tehnic al echipei turce.

În timpul meciului dintre echipa franceză şi cea turcă, cei de la Istanbul Başakşehir au protestat de mai multe ori faţă de deciziile arbitrului de centru, Ovidiu Haţegan, care l-a eliminat pe Pierre Webo, fost internaţional camerunez, antrenorul asistent al echipei turce.

Cele două echipe au denunţat remarcile rasiste ale celui de-al patrulea arbitru, Sebastian Colţescu, potrivit Le Figaro.

Pierre Webo a primit cartonaşul roşu de pe bancă în minutul 14, moment în care întreaga echipă a părăsit terenul. Conform unor informaţii neconfirmate încă, susţine BBC Sport, Colţescu ar fi folosit un cuvânt cu conotaţie rasistă, respectiv „negru”.

Jucătorii parizieni au cerut şi ei explicaţii şi au sprijinit protestele echipei turce.

Echipele cer ca meciul să fie reluat fără Colţescu.

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1

— noobfcb (@noob_fcb) December 8, 2020