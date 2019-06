Scene incredibile la Formula 1 | Lewis Hamilton, huiduit de public, după ce a câştigat Marele Premiu al Canadei : Nu aşa vreau să câştig o cursă - FOTO, VIDEO

După Marele Premiu din Canada, Lewis Hamilton (Mercedes / 34 de ani) şi Sebastian Vettel (Ferrari / 31 de ani) au arătat întregii lumi cât de uşor e să-ţi respecţi adversarul şi de ce sportul se referă în primul rând la fair-play. Fie el şi motorizat.

Campionul en-titre din "Marele Circ", Lewis Hamilton, a câştigat duminică MP al Canadei, după ce Sebastian Vettel a primit o penalizare de cinci secunde din partea FIA. Vettel a fost lider în Canada pe tot parcursul weekend-ului, dar a pierdut după o decizie venită din birourile FIA. Neamţul a terminat cursa pe primul loc, dar cu numai o secundă în faţa lui Hamilton, astfel că în urma penalizării a căzut pe locul secund.

A class act from Sebastian Vettel saying the crowd not to boo on Lewis Hamilton