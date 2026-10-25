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Schimbare pentru Raliul Dakar: Ediția de anul viitor nu va mai avea loc în Arabia Saudită, din motive de securitate

Ediția din 2027 a Raliului Dakar nu va mai avea loc în Arabia Saudită, din motive de securitate, au anunțat organizatorii de la Amaury Sport Organisation. Evenimentul se va muta într-o altă țară, care va fi anunțată în următoarele zile.
Schimbare pentru Raliul Dakar: Ediția de anul viitor nu va mai avea loc în Arabia Saudită, din motive de securitate
Raliul Dakar, 2025. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
25 oct. 2026, 18:57, Sport
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Raliul Dakar nu va mai avea loc în 2027 în Arabia Saudită, decizia fiind luată din motive de securitate și în contextul situației din Orientul Mijlociu.

Anunțul a fost făcut duminică de către organizatorii de la Amaury Sport Organisation, notează Reuters.

Evenimentul urma să se desfășoare în luna ianuarie a anului viitor. Acum, el va avea loc în altă țară, care va fi anunțată oficial în următoarele zile, au mai spus cei de la Amaury Sport Organisation într-un comunicat.

„Amaury Sport Organisation și Saudi Motorsport Company au decis de comun acord că Raliul Dakar Arabia Saudită 2027, programat în perioada 1-15 ianuarie 2027, nu se va desfășura în Regat, ca urmare a evoluțiilor recente din regiune. Această decizie este excepțională și unică”, a declarat ASO.

Raliul Dakar este cel mai recent eveniment sportiv din Arabia Saudită care a fost perturbat pe fondul atacurilor grupării Houthi din Yemen.

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