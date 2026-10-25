Schimbare pentru Raliul Dakar: Ediția de anul viitor nu va mai avea loc în Arabia Saudită, din motive de securitate

Raliul Dakar nu va mai avea loc în 2027 în Arabia Saudită, decizia fiind luată din motive de securitate și în contextul situației din Orientul Mijlociu.

Anunțul a fost făcut duminică de către organizatorii de la Amaury Sport Organisation, notează Reuters.

Evenimentul urma să se desfășoare în luna ianuarie a anului viitor. Acum, el va avea loc în altă țară, care va fi anunțată oficial în următoarele zile, au mai spus cei de la Amaury Sport Organisation într-un comunicat.

„Amaury Sport Organisation și Saudi Motorsport Company au decis de comun acord că Raliul Dakar Arabia Saudită 2027, programat în perioada 1-15 ianuarie 2027, nu se va desfășura în Regat, ca urmare a evoluțiilor recente din regiune. Această decizie este excepțională și unică”, a declarat ASO.

Raliul Dakar este cel mai recent eveniment sportiv din Arabia Saudită care a fost perturbat pe fondul atacurilor grupării Houthi din Yemen.