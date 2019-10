SCM Rm. Vâlcea - Bietigheim, din Liga Campionilor la handbal feminin, se joacă vineri. Ora meciului

Vâlcea revine în Liga Campionilor după 6 ani şi aşteaptă cu mare interes debutul, programat vineri, de la ora 18:30, în compania formaţiei Bietigheim (Germania).

În ciuda faptului că a fost cap de serie la tragerea la sorţi, SCM a intrat în cea mai echilibrată grupă, cu Brest Bretagne şi Buducnost, celelalte două formaţii. Vâlcea are în lot handbaliste care au simţit gustul marelui succes în Liga Campionilor, precum Mireya Gonzalez, Elghaoui şi Batinovic (au în palmares trofeul cu Gyor, respectiv Buducnost), dar şi multe handbaliste care sunt la debutul în această competiţie. Inclusiv pentru antrenorul Florentin Pera, partida cu Bietigheim înseamnă primul joc la acest nivel:

„Mi-am dorit enorm de mult să ajung la acest nivel, acum este timpul să şi confirm. Am la dispoziţie o echipă frumoasă, care a demonstrat că este capabilă să obţină rezultate în multe momente peste aşteptări. Vreau să cred că şi în Liga Campionilor fetele se vor mobiliza şi vor face tot ce le stă în putinţă pentru a aduce cât mai multe bucurii minunaţilor noştru suporteri”.

În ultimul an, SCM Rm. Vâlcea a oferit meciuri spumoase cu CSM Bucureşti, a şi învins-o de trei ori. Se poate spune că s-a autodepăşit, având în vedere cota jucătoarelor comparativ cu cele de la CSMB, şi speră ca acest lucru se se întâmple şi într-o grupă foarte tare în Liga Campionilor. „Cu singuranţă ne dorim să avem un parcurs cât mai lung în Liga Campionilor. Trebuie să luăm însă lucrurile pas cu pas. Este o grupă foarte echilibrată, este prea devreme să ne facem calcule, toate echipele sunt puternice”, a declarat Florentin Pera.

În vară, Vâlcea s-a întâlnit în meciuri de pregătire cu Brest Bretagne şi Buducnost, fiind învinsă de acestea. „Suntem azi o cu totul altă echipă, la acel turneu nu am avut tot lotul la dispoziţie. Mai mult decât atât, eram la început de drum, au fost foarte multe schimbări în lotul nostru. La capitolul omogenitate nu stăteam bine, dar treptat echipa a crescut, în mod special în faza de apărare, unde am arătat că avem forţă, aşa cum s-a văzut şi în ultima partidă cu CSM Bucureşti, când am primit 19 goluri. Eu sper să avem continuitate din acest punct de vedere, în faza de apărare să menţinem aceeaşi unitate, aceeaşi agresivitate, să fim cât mai compacţi. Noi şi în sezonul trecut am câştigat campionatul pe faza de apărare. Iar în atac am convingerea că vom creşte din ce în ce mai mult odată cu conturarea relaţiilor de joc. Sunt speranţe că vom avea o echipă tot mai bine închegată”, a precizat Florentin Pera.

Pera: „Bietigheim este o echipă de luat în seamă, nu vom avea o misiune deloc uşoară”

Ultimul meci oficial pentru Vâlcea înaintea partidei cu campioana Germaniei a însemnat o victorie cu 20-19 în faţa CSM Bucureşti, astfel moralul la echipă este foarte bun. SCM speră să confirme acel rezultat şi în partida de vineri seara trasnmisă pe DigiSport, Telekom Sport şi Look TV.

„Bietigheim este un adversar puternic, are în componenţă opt straniere. Un punct forte al lor este omogenitatea. Joacă de 3-4 ani împreună, antrenorul (n.r. Albertsen) este din 2014 la ei. Au jucătoare din naţionale puternice, trei sunt din echipa Olandei, au făcut şi un tranfer bun pe pivot, Aardahl de la Byasen. Acum au doi pivoţi foarte puternici, Schulze şi Aardahl. Pe inter stânga au, de asemenea, două soluţii foarte bune, Kudlacz şi Naidzinavicius, din naţionalale Poloniei şi Germaniei. Au şi talie, este o echipă de luat în seamă, nu vom avea o misiune deloc uşoară. Dar eu am convingerea că în atmosfera din Sala Traian putem să ne apropiem victoria, ceea ce ar însemna foarte mult pentru noi”, a concluzionat Florentin Pera.

SCM Rm. Vâlcea este prima reprezentantă a României care intră în competiţie în Liga Campionilor în acest sezon. Duminică, echipa CSM Bucureşti va evolua în deplasare cu Team Esbjerg în Grupa B.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.