"Şi acum îmi reproşez!" Care e singura gafă pe care a făcut-o Duckadam în sezonul 1986, când Steaua a cucerit Cupa Campionilor

Helmuth, cum a fost lupta pentru titlu în Romania, în sezonul calificării în Cupa Campionilor?

Campionatul l-am câştigat destul de lejer, cu 12 puncte avans faţă de Sportul Studenţesc. Eram o echipă formată şi omogenă, având în lot doar 16 jucători.



Primul test, danezii de la Vejle.

Primul joc de calificare l-am avut în Danemarca, cu Vejle. Am avut un joc greu, poate şi datorită emoţiilor, echipa din Vejle fiind o echipă modestă, cu o singură vedetă la final de carieră, pe Allen Simonsen. Cu toate acestea, am reuşit doar un rezultat de 1-1, golul nostru venind foarte târziu, prin Radu II. Returul a fost un meci fără emoţii, am câştigat în faţa a 30.000 de spectatori, cu 4-1.



Dubla cu vecinii din Budapesta a început anevoios, ne-au învins în Ungaria. Cum a decurs?

În turul 2, am întâlnit o echipă cu 8 internaţionali, în frunte cu Lajos Detary, Honved Budapesta. Am făcut un joc bun la Budapesta, am avut câteva ocazii bune, dar în final am pierdut cu 1-0, printr-un gol marcat de Detary, pe colţul scurt, pe care mi-l reproşez şi azi. În retur, la Bucureşti, am făcut din nou un joc foarte bun, câştigând cu 4-1, fără prea mari emoţii.



Marele hop, surpriza finlandeză, Kuusysi.



