Simon Elisor, noul transfer al campioanei Universitatea Craiova. Atacantul francez a semnat pe 2 ani

Simon Elisor, în vârstă de 26 de ani, vine la Universitatea Craiova de la Famalicão, din prima ligă a Portugaliei.

Acesta a mai evoluat în carieră la echipele Metz, Troyes și Ajaccio, printre cele mai importante.

Clubul din Craiova a subliniat că noul atacant a ajuns deja în cantonamentul din Austria și este integrat în programul echipei pregătite de Filipe Coelho.

Mutarea vine în contextul în care formația olteană își consolidează compartimentul ofensiv pentru noul sezon.

De-a lungul carierei, Elisor a evoluat în mai multe campionate din Europa. Cel mai bun sezon al său din punct de vedere al eficienței ofensive a fost în liga a treia franceză, la Villefranche, unde a marcat 22 de goluri în 39 de meciuri.

În sezonul trecut, acesta a avut 33 de apariții pentru Famalicão, care a încheiat pe locul 5 campionatul Portugaliei, Elisor marcând un gol și reușind două pase decisive.

Potrivit platformei de specialitate transfermarkt, jucătorul este cotat la 1,5 milioane de euro.