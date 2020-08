Simona Halep a trecut iar printr-un meci teribil de dificil la Praga. La primul turneu după cinci luni de pauză, Halep s-a impus în turul doi în meciul cu cehoaica Barbora Krejcikova.

Halep a început slab partida şi a pierdut primul set în doar 32 de minute. Numărul doi mondial s-a trezit în setul secund şi a dus meciul în decisiv. Acolo, Halep a fost superioară şi a obţinut victoria

În turul următor, Simona Halep o va întâlni pe Magdalena French, numărul 174 în lume. Partida va avea loc vineri, după ora 15.00.

Simona Halep, numarul 2 WTA: A jucat grozav şi a fost foarte dificil să-mi găsesc ritmul. Dar am rămas concentrată la fiecare minge jucată. Serviciul meu nu este grozav în acest moment. Dar voi continua să lucrez. Să sperăm că se va îmbunătăţi cu fiecare zi care va trece. Am văzut-o (pe Magdalena French) înainte de meciul meu. Este o luptătoare. Va fi un meci foarte interesant. Nu am mai jucat până acum aşa că va fi ceva nou, dar sunt pregătită.