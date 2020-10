A trecut un an de când Simona Halep te-a făcut să sari în sus de bucurie, după ce a luat titlul la Wimbledon. Cu zâmbetul pe buze, cea mai bună jucătoare de tenis din România a explicat ce s-a întâmplat la dineul de la finalul turneului.

Potrivit tradiţiei, campionii de la feminin şi masculin ar fi trebuit să danseze. Simona l-a refuzat însă pe Novak Djokovic.

”Nu, n-am dansat. Eram foarte stresată şi am întrebat dacă e obligatoriu s-o fac. Ei mi-au spus că depinde de mine şi le-am spus: <<Vă rog, nu>>. N-aş fi vrut să cad pe-acolo. Sunt două luni! Cea mai lungă perioadă din viaţa mea. Cea mai lungă pauză. Nu am nicio şansă să gătesc. Trebuie să recunosc. E foarte greu. Încă n-am învăţat, dar sunt sigură că după ce mă las, voi învăţa. Am făcut alte lucruri. Am ascultat mai multă muzică, am citit câteva cărţi. Am stat mai mult pe internet”, a declarat Simona Halep pentru BBC.