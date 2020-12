Sofia Kenin a câştigat titlul de jucătoarea anului în tenis

Anul 2020 nu este unul de care cei mai mulţi dintre noi îşi vor aduce aminte cu plăcere. Totuşi, pentru Sofia Kenin, 2020 a însemnat o mare rampă de lansare, care a dus-o la titlul de jucătoarea anului în tenis.

Le-a depăşit pe Halep, Osaka şi Barty, mai bine clasate decât ea în WTA. Clasamentul nu spune, însă, toată povestea.

Kenin a fost singura jucătoare care a ajuns în două finale de Grand Slam din trei turnee organizate anul acesta.

Pe prima a câştigat-o şi, odată cu ea, a ridicat primul mare trofeu din carieră la Australian Open.

SOFIA KENIN - Jucătoarea anului 2020 în WTA: Am muncit atât de mult să ajung aici. Am trecut printr-o perioadă dificilă. Nu multă lume a crezut în mine. Oamenii m-au ignorat şi, în final, am reuşit. Le-am demonstrat tuturor că se înşeală. În primul rând, am făcut-o pentru mine. Am făcut-o pentru familia mea, pentru că sunt o parte imensă din succesul meu şi nu aş fi unde sunt astăzi.