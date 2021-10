Spectacol lângă Arcul de Triumf, în weekend: fete frumoase şi maşini puternice

După ce în acest an etapele s-au desfăşurat în centru oraşelor Mangalia, Târgu Mureş, Deva şi Craiova, etapa finală va avea loc pentru al patrulea an în Capitală. Trofeul Unicredit Leasing powered by Audi strânge piloţi din cele mai importante discipline din motorsportul românesc.

Deja campion naţional absolut la super rally, graţie celor 4 victorii din acest sezon, francezul Jerome France nu va mai pilot monopostul Formula Renault, ci un prototip Nova Pro de ultimă generaţie. Cu Formula Renault vor fi prezenţi belgianul Didier Balcaen şi Da i Oţil, aceşti urmând să împartă maşina.

Vicecampion în acest an şi totodată promotor al campionatului, Mihai Leu, ar putea pilota pentru ultima oară modelul Ferrari 458 Challenge, acesta dorind să concureze din 2022 cu un model mai performant.

Pilot în Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), Raul Badiu se întoarce în competiţiile interne cu un model Porsche 911 GT3 Cup.

Finaal celor mai buni 12 piloţi va începe de la ora 15:15 şi va fi transmisă în direct pe Look Sport.

Organizatorii insistă pe respectarea măsurilor de prevenţie şi protecţie în contextul pandemic, astfel încât toţi participanţii la eveniment sunt rugaţi să poarte masca în spaţiile închise şi deschise, păstrând de asemenea distanţarea socială, precum şi celelalte măsuri solicitate de autorităţi.

Programul etapei:

Sâmbătă 23.10.2021

Deschiderea Parcului Service 01:00

Verificări tehnice iniţiale – Parcul Service 08:00 – 08:30

Recunoaşteri (cu maşina de concurs) 08:45 – 09:15

Runda 1 - Calificări (4 manşe) 09:30 – 15:00

Runda 2 – Finala, primii 12 clasaţi după runda 1 (3 manşe) 15:15 – 16:45

Festivitatea de premiere – Parcul Service 17:15