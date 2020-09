Sportivii şi Nike s-au unit după uciderea lui George Floyd. Cori Gauff: "Sunt eu următoarea?"

Uciderea afro-americanului George Floyd a provocat un val de reacţii în America. Oamenii au protestat violent în mai multe oraşe, iar sportivii s-au unit prin mesaje emoţionante pe site-urile de socializare.

Cori Gauff, jucătoarea de tenis de 16 ani, a realizat un clip video pe care l-a postat pe contul ei de Twitter, în care se întreabă dacă va fi ea următoarea. "Din acest motiv îmi folosesc vocea pentru a lupta împotriva rasismului. Sunt eu următoarea? Eu îmi folosesc vocea? Tu o foloseşti pe a ta?", a scris tenismena în clipul video.

De asemenea şi Serena Williams s-a alăturat tragediei. A postat un mesaj pe Instagram, alături de un clip video, în care un copil afro-american plânge din cauza rasismului: "Nu-mi găsesc cuvintele să spun cât de tristă sunt, dar au reuşit ei pentru mine".

Şi compania Nike s-a unit în lupta contra rasismului. A realizat un clip video care are ca sfat: "For once, don't do it!".