Şumudică, meciul anului în Turcia. L-a blocat pe Terim după Galatasaray-Gaziantep

Echipa lui Marius Şumudică, Gaziantep, a reuşit meciul anului în Turcia după ce a terminat la egalitate, 3-3, meciul cu Galatasaray de la Istanbul.

Partida a fost una extrem de tensionată, cu o eliminare pentru Galata, Calik, în minutul 55, cu un gol anulat cu VARpentru Gaziantep în minutul 90+4 şi cu penalty transformat de Maxim în minutul 90+15.

"Am facut un meci imens. Am avut permanent încredere în jucătorii mei. Sunt mulţumit de echipă. Numai o echipă mare reuşeşte la Galata acasă să revină de la 3-1, aşa cum am făcut noi. Am avut gol valabil la 3-2, anulat aiurea, şi am avut la final penalty clar. În viaţa mea nu am văzut Galatasaray, la ea acasă, să tragă de timp aşa cum a făcut astăzi", a declarat Şumudică la finalul meciului.

Gaziantep FK a condus cu 1-0, iar apoi Galatasaray a condus cu 3-1 dar echipa lui Şumudică a reuşit să marcheze în minutul 77 şi apoi să egaleze în prelungiri.

Şumudică l-a blocat practic în lupta pentru titlu pe Fatih Terim, antrenorul celor de la Galatasaray care ocupă acum locul 4 cu 51 de puncte, la 8 puncte faţă de liderul Istanbul BB. Gaziantep ocupă locul 9 cu 34 de puncte.

Marcatori Galatasaray-Gziantep: Falcao '37, Belhanda '40 si Feghouli '66/ Djilobodji '17, Twumasi '77 si Maxim '90+15 (penalti)