Suporterii lui Bayern Munchen au aşteptat mai bine de jumătate de an să revadă pe viu echipa care a dominat Europa în ultima perioada. Momentul a venit la Supercupa Europei, care s-a jucat la Budapesta. Peste 15.000 de oameni au fost în tribunele stadionului Ferenc Puskas.

Wembley-ul Ungariei şi-a deschis porţile, iar printre suporterii campioanei Europei au fost şi 7 români - membri ai fan-clubului oficial FC Bayern România, care anul acesta împlineşte 10 ani de la înfiinţare.

Românii au făcut eforturi pentru a ajunge pe stadionul din Budapesta. A fost necesar un test COVID-19 negativ, în limba engleză, pentru a intra în ţara vecină. Şi obligatoriu bilet la meci. Controalele au fost mai stricte în aeroport. “La vama Nădlac nu am avut probleme. Ne-au întrebat doar unde mergem şi am trecut graniţa fără probleme”, ne-a povestit Bogdan Jula, membru fondator al fan-clublului din România.

Supercupa Europei a fost primul meci cu suporteri găzduit de UEFA de la începutul pandemiei. S-au vândut bilete cu un rând distanţă între ele şi 5-6 locuri lăsate libere pentru distanţarea socială. “Pe hârtie regulile păreau foarte stricte, dar în realitate nu am simţit că n-avem voie să facem ceva. Ne-am plimbat prin stadion, ne-am întâlnit cu gaşca de prieteni şi am făcut poze. Doar masca a fost în permanenţă obligatorie. Am fost avertizaţi să nu o dăm jos pe toată durata petrecută în stadion”, ne-a mai spus Bogdan Jula.