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Superliga de fotbal. Sâmbătă se joacă derbiul FCSB-Rapid București

Trei partide din etapa a 13-a a Superligii de fotbal se joacă sâmbătă. Meciul zilei este derbiul FCSB-Rapid București de pe Arena Națională. Celelalte partide se dispută la Miercurea Ciuc și Pitești.
Superliga de fotbal. Sâmbătă se joacă derbiul FCSB-Rapid București
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alecsandru Braicu
Petru Mazilu
24 oct. 2026, 15:16, Sport
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Prima partidă a zilei este Csikszereda M. Ciuc-FC Voluntari. Meciul va începe la ora 15.30. Față în față vor fi ultimele două clasate. Csikszereda este pe ultima poziție cu doar 2 puncte adunate în 12 meciuri, în timp ce Voluntari are 8 puncte.

FC Argeș-UTA Arad va începe la ora 18.00. Piteșteni sunt pe locul 13 cu 12 puncte, iar arădenii ocupă poziția a 10-a având 15 puncte.

Derbiul etapei va fi sâmbătă seara pe Arena Națională. FCSB, locul 6 cu 18 puncte, o va întâlni pe rivala Rapid, locul 2 cu 27 de puncte.

Primele meciuri ale etapei a 13-a s-au disputat vineri. Au fost două partide, ambele câștigate de oaspeți. Petrolul Ploiești a trecut de FC Botoșani, scor 3-1, iar U Cluj a învins-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara, 3-0.

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