Superliga de fotbal. UTA trece de FC Argeș și urcă pe poziție de play-off

Partida FC Argeș-UTA Arad s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 0-1.

Atacantul Marius Coman a înscris pentru arădeni în minutul 17. În urma acestui rezultat, UTA a urcat pe locul 6, la egalitate cu FCSB, ambele având 18 puncte. FC Argeș este pe locul 13 cu 12 puncte.

Tot sâmbătă, în Superliga de fotbal se va mai desfășura derbiul FCSB-Rapid București. Partida de pe Arena Națională va începe la ora 21.00.

Sâmbătă după amiaza s-a disputat și meciul Csikszereda M. Ciuc-FC Voluntari. Gazdele s-au impus cu 2-1 și au obținut prima victorie din actuala ediție a campionatului.

Primele meciuri ale etapei a 13-a s-au disputat vineri. Au fost două partide, ambele câștigate de oaspeți. Petrolul Ploiești a trecut de FC Botoșani, scor 3-1, iar U Cluj a învins-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara, 3-0.