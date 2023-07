Swiatek într-o companie legendară, la cea de-a 70-a săptămână consecutivă ca număr 1 WTA

Swiatek a cucerit primul titlu din carieră pe teren propriu în weekend, învingând-o categoric în finală pe Laura Siegemund, cu 6-0, 6-1. Ea a devenit prima poloneză care câştigă un titlu la nivel de circuit în ţara sa natală, într-o săptămână haotică, plină de întreruperi cauzate de ploaie, la Poland Open.

În urma câştigării titlului de la Varşovia, ea porneşte în cea de-a 70-a săptămână consecutivă în fruntea tenisului feminin. De la retragerea lui Ashleigh Barty, Swiatek a preluat fotoliul de lider şi nu l-a mai cedat.

„Vreau să mulţumesc echipei mele şi familiei mele. Nu este uşor să joci la Varşovia, dar sunt foarte fericită că am reuşit şi am făcut tot ce am putut astăzi, după o zi destul de obositoare ieri.", a spus poloneza după câştigarea turneului.

Un punct cheie de remarcat, este că acesta este primul stagiu al lui Swiatek ca număr 1 mondial. În ciuda eforturilor depuse de Aryna Sabalenka pentru a o detrona, poloneza şi-a păstrat poziţia obţinută pentru prima dată. Această performanţă o aduce într-un top select, ea devenind doar a treia jucătoare din istoria WTA care se menţine pe locul 1 timp de 70 sau mai multe săptămâni, la prima apariţie ca lider. Celelalte două sunt Steffi Graf (186 de săptămâni) şi Martina Hingis (80 de săptămâni).

Jucătoarea de 22 de ani se află pe locul 11 în topul jucătoarelor WTA cu cele mai multe săptămâni pe primul loc. Swiatek se află la o singură săptămână în urma vedetei daneze Caroline Wozniacki, care ocupă locul 10. Swiatek este, de asemenea, a opta jucătoare din istoria clasamentului WTA care acumulează 70 de săptămâni consecutive pe locul 1, indiferent de momentul carierei în care a obţinut această performanţă.