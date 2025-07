Tenis: Venus Williams, eliminată în optimi în turneul de la Washington

Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, a pierdut meciul de tenis în fața Magdalenei Frech, aflată pe locul 24 în clasamentul WTA. Partida din optimile turneului de la Washington s-a încheiat cu scorul 6-2, 6-2 în favoarea jucătoarei din Polonia.

„Din păcate, astăzi nu mai aveam energie, am încercat să găsesc putere, dar nu am reuşit. Patru meciuri în prima săptămână (inclusiv cele de dublu, n.r.), este mult!”, a spus jucătoarea americană.

Cu două zile înainte, Venus reușise o victorie spectaculoasă în fața lui Peyton Stearns, o americancă de doar 22 de ani, aflată pe locul 35 WTA.

Aceasta a învins-o cu 6-3, 6-4, ajungând astfel a doua cea mai în vârstă sportivă care a obținut o victorie în circuitul WTA. Prima a fost Martina Navratilova, în 2004, la 47 de ani.

„M-am distrat foarte mult, am putut juca multe meciuri aici, este un plus, nu aş putea fi mai fericită de prima mea săptămână”, a declarat ea.

„Vestea bună este că încă am controlul asupra punctelor. Important este să pun mingea în teren, iar asta nu am făcut astăzi.”, a spus jucătoarea, adăugând că „ştiu că pot juca mai bine şi că voi juca mai bine”.

Venus Williams a intrat în circuitul profesionist în 1994. Are în palmares șapte trofee de Grand Slam și patru medalii de aur la Jocurile Olimpice. Nu are planuri de retragere pentru moment. Se află pe lista participanților la turneul WTA 1000 din Cincinnati, la începutul lunii august, și ar urma să joace și la US Open, în echipă mixtă cu Reilly Opelka.

De asemenea, condiția fizică a jucătoarei americane nu este un detaliu de care aceasta se ferește. A vorbit de mai multe ori despre cât de bine se simte în propriul corp.

„Nu mi-am pierdut niciodată forma fizică, ar trebui să întrebaţi pe cineva care se lasă dus de val, nu e genul meu”, spune ea.