Țintarul SuperLigii 2026-2027. Dinamo – FCSB se joacă în etapa a 8-a, iar FCSB – Rapid în etapa a 13-a

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit țintarul sezonului 2026-2027 din SuperLiga. Prima etapă este programată în weekendul 18-19 iulie.
Primul derby important al sezonului va fi Dinamo- Craiova în etapa a doua, urmat de Rapid – Dinamo, în etapa a 5-a, programată pe 15-16 august. Două etape mai târziu, Rapid va primi vizita Universității Craiova, iar în etapa a 8-a este programat marele derby Dinamo – FCSB.
Un alt moment important al turului va fi în etapa a 13-a, când FCSB va întâlni Rapid. În aceeași rundă, CFR Cluj va juca împotriva lui Dinamo.
FCSB începe cu FC Argeș, Dinamo joacă la Ploiești
Campioana FCSB va debuta pe teren propriu, împotriva celor de la FC Argeș. Dinamo va avea o deplasare dificilă la Ploiești, contra Petrolului, într-un duel cu tradiție în fotbalul românesc.
Rapid va începe sezonul în Giulești, cu Sepsi, în timp ce CFR Cluj merge la Galați, pentru duelul cu Oțelul. Universitatea Craiova debutează acasă, împotriva celor de la UTA Arad.
Cele mai importante meciuri din tur
Printre cele mai așteptate dueluri din turul SuperLigii 2026-2027 se numără:
- Rapid – Dinamo, etapa a 5-a
- CFR Cluj – FCSB, etapa a 6-a
- Dinamo – FCSB, etapa a 8-a
- Universitatea Craiova – FCSB, etapa a 10-a
- FCSB – Rapid, etapa a 13-a
- CFR Cluj – Dinamo, etapa a 13-a
- CFR Cluj – Universitatea Craiova, etapa a 15-a
Program SuperLiga 2026-2027. Etapa 1
18-19 iulie
- FCSB – FC Argeș
- Corvinul – Csikszereda
- U Cluj – Farul
- Rapid – Sepsi
- FC Voluntari – FC Botoșani
- Oțelul – CFR Cluj
- Universitatea Craiova – UTA Arad
- Petrolul – Dinamo
Etapa 2
25-26 iulie
- Csikszereda – FCSB
- Farul – Corvinul
- Sepsi – U Cluj
- FC Botoșani – Rapid
- CFR Cluj – FC Voluntari
- UTA Arad – Oțelul
- Dinamo – Universitatea Craiova
- FC Argeș – Petrolul
Etapa 3
1-2 august
- FCSB – Farul
- Corvinul – Sepsi
- U Cluj – FC Botoșani
- Rapid – CFR Cluj
- FC Voluntari – UTA Arad
- Oțelul – Dinamo
- Universitatea Craiova – Petrolul
- FC Argeș – Csikszereda
Etapa 4
8-9 august
- Sepsi – FCSB
- FC Botoșani – Corvinul
- CFR Cluj – U Cluj
- UTA Arad – Rapid
- Dinamo – FC Voluntari
- Petrolul – Oțelul
- Farul – Csikszereda
- Universitatea Craiova – FC Argeș
Etapa 5
15-16 august
- FCSB – FC Botoșani
- Corvinul – CFR Cluj
- U Cluj – UTA Arad
- Rapid – Dinamo
- FC Voluntari – Petrolul
- Csikszereda – Sepsi
- Oțelul – Universitatea Craiova
- FC Argeș – Farul
Etapa 6
22-23 august
- CFR Cluj – FCSB
- UTA Arad – Corvinul
- Dinamo – U Cluj
- Petrolul – Rapid
- FC Botoșani – Csikszereda
- Universitatea Craiova – FC Voluntari
- Sepsi – Farul
- Oțelul – FC Argeș
Etapa 7
29-30 august
- FCSB – UTA Arad
- Corvinul – Dinamo
- U Cluj – Petrolul
- Csikszereda – CFR Cluj
- Rapid – Universitatea Craiova
- Farul – FC Botoșani
- FC Voluntari – Oțelul
- FC Argeș – Sepsi
Etapa 8
5-6 septembrie
- Dinamo – FCSB
- Petrolul – Corvinul
- UTA Arad – Csikszereda
- Universitatea Craiova – U Cluj
- CFR Cluj – Farul
- Oțelul – Rapid
- FC Botoșani – Sepsi
- FC Voluntari – FC Argeș
Etapa 9
12-13 septembrie
- FCSB – Petrolul
- Csikszereda – Dinamo
- Corvinul – Universitatea Craiova
- Farul – UTA Arad
- U Cluj – Oțelul
- Sepsi – CFR Cluj
- Rapid – FC Voluntari
- FC Argeș – FC Botoșani
Etapa 10
19-20 septembrie
- Universitatea Craiova – FCSB
- Petrolul – Csikszereda
- Dinamo – Farul
- Oțelul – Corvinul
- UTA Arad – Sepsi
- FC Voluntari – U Cluj
- CFR Cluj – FC Botoșani
- Rapid – FC Argeș
Etapa 11
10-11 octombrie
- FCSB – Oțelul
- Csikszereda – Universitatea Craiova
- Farul – Petrolul
- Sepsi – Dinamo
- Corvinul – FC Voluntari
- FC Botoșani – UTA Arad
- U Cluj – Rapid
- FC Argeș – CFR Cluj
Etapa 12
17-18 octombrie
- FC Voluntari – FCSB
- Oțelul – Csikszereda
- Universitatea Craiova – Farul
- Petrolul – Sepsi
- Dinamo – FC Botoșani
- Rapid – Corvinul
- UTA Arad – CFR Cluj
- U Cluj – FC Argeș
Etapa 13
24-25 octombrie
- FCSB – Rapid
- Csikszereda – FC Voluntari
- Farul – Oțelul
- Sepsi – Universitatea Craiova
- FC Botoșani – Petrolul
- CFR Cluj – Dinamo
- Corvinul – U Cluj
- FC Argeș – UTA Arad
Etapa 14
31 octombrie – 1 noiembrie
- U Cluj – FCSB
- Rapid – Csikszereda
- FC Voluntari – Farul
- Oțelul – Sepsi
- Universitatea Craiova – FC Botoșani
- Petrolul – CFR Cluj
- Dinamo – UTA Arad
- Corvinul – FC Argeș
Etapa 15
7-8 noiembrie
- FCSB – Corvinul
- Csikszereda – U Cluj
- Farul – Rapid
- Sepsi – FC Voluntari
- FC Botoșani – Oțelul
- CFR Cluj – Universitatea Craiova
- UTA Arad – Petrolul
- FC Argeș – Dinamo