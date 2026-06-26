Țintarul SuperLigii 2026-2027. Dinamo – FCSB se joacă în etapa a 8-a, iar FCSB – Rapid în etapa a 13-a

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit țintarul sezonului 2026-2027 din SuperLiga. Prima etapă este programată în weekendul 18-19 iulie.

Primul derby important al sezonului va fi Dinamo- Craiova în etapa a doua, urmat de Rapid – Dinamo, în etapa a 5-a, programată pe 15-16 august. Două etape mai târziu, Rapid va primi vizita Universității Craiova, iar în etapa a 8-a este programat marele derby Dinamo – FCSB.

Un alt moment important al turului va fi în etapa a 13-a, când FCSB va întâlni Rapid. În aceeași rundă, CFR Cluj va juca împotriva lui Dinamo.

FCSB începe cu FC Argeș, Dinamo joacă la Ploiești

Campioana FCSB va debuta pe teren propriu, împotriva celor de la FC Argeș. Dinamo va avea o deplasare dificilă la Ploiești, contra Petrolului, într-un duel cu tradiție în fotbalul românesc.

Rapid va începe sezonul în Giulești, cu Sepsi, în timp ce CFR Cluj merge la Galați, pentru duelul cu Oțelul. Universitatea Craiova debutează acasă, împotriva celor de la UTA Arad.

Cele mai importante meciuri din tur

Printre cele mai așteptate dueluri din turul SuperLigii 2026-2027 se numără:

Rapid – Dinamo, etapa a 5-a

CFR Cluj – FCSB, etapa a 6-a

Dinamo – FCSB, etapa a 8-a

Universitatea Craiova – FCSB, etapa a 10-a

FCSB – Rapid, etapa a 13-a

CFR Cluj – Dinamo, etapa a 13-a

CFR Cluj – Universitatea Craiova, etapa a 15-a

Program SuperLiga 2026-2027. Etapa 1

18-19 iulie

FCSB – FC Argeș

Corvinul – Csikszereda

U Cluj – Farul

Rapid – Sepsi

FC Voluntari – FC Botoșani

Oțelul – CFR Cluj

Universitatea Craiova – UTA Arad

Petrolul – Dinamo

Etapa 2

25-26 iulie

Csikszereda – FCSB

Farul – Corvinul

Sepsi – U Cluj

FC Botoșani – Rapid

CFR Cluj – FC Voluntari

UTA Arad – Oțelul

Dinamo – Universitatea Craiova

FC Argeș – Petrolul

Etapa 3

1-2 august

FCSB – Farul

Corvinul – Sepsi

U Cluj – FC Botoșani

Rapid – CFR Cluj

FC Voluntari – UTA Arad

Oțelul – Dinamo

Universitatea Craiova – Petrolul

FC Argeș – Csikszereda

Etapa 4

8-9 august

Sepsi – FCSB

FC Botoșani – Corvinul

CFR Cluj – U Cluj

UTA Arad – Rapid

Dinamo – FC Voluntari

Petrolul – Oțelul

Farul – Csikszereda

Universitatea Craiova – FC Argeș

Etapa 5

15-16 august

FCSB – FC Botoșani

Corvinul – CFR Cluj

U Cluj – UTA Arad

Rapid – Dinamo

FC Voluntari – Petrolul

Csikszereda – Sepsi

Oțelul – Universitatea Craiova

FC Argeș – Farul

Etapa 6

22-23 august

CFR Cluj – FCSB

UTA Arad – Corvinul

Dinamo – U Cluj

Petrolul – Rapid

FC Botoșani – Csikszereda

Universitatea Craiova – FC Voluntari

Sepsi – Farul

Oțelul – FC Argeș

Etapa 7

29-30 august

FCSB – UTA Arad

Corvinul – Dinamo

U Cluj – Petrolul

Csikszereda – CFR Cluj

Rapid – Universitatea Craiova

Farul – FC Botoșani

FC Voluntari – Oțelul

FC Argeș – Sepsi

Etapa 8

5-6 septembrie

Dinamo – FCSB

Petrolul – Corvinul

UTA Arad – Csikszereda

Universitatea Craiova – U Cluj

CFR Cluj – Farul

Oțelul – Rapid

FC Botoșani – Sepsi

FC Voluntari – FC Argeș

Etapa 9

12-13 septembrie

FCSB – Petrolul

Csikszereda – Dinamo

Corvinul – Universitatea Craiova

Farul – UTA Arad

U Cluj – Oțelul

Sepsi – CFR Cluj

Rapid – FC Voluntari

FC Argeș – FC Botoșani

Etapa 10

19-20 septembrie

Universitatea Craiova – FCSB

Petrolul – Csikszereda

Dinamo – Farul

Oțelul – Corvinul

UTA Arad – Sepsi

FC Voluntari – U Cluj

CFR Cluj – FC Botoșani

Rapid – FC Argeș

Etapa 11

10-11 octombrie

FCSB – Oțelul

Csikszereda – Universitatea Craiova

Farul – Petrolul

Sepsi – Dinamo

Corvinul – FC Voluntari

FC Botoșani – UTA Arad

U Cluj – Rapid

FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 12

17-18 octombrie

FC Voluntari – FCSB

Oțelul – Csikszereda

Universitatea Craiova – Farul

Petrolul – Sepsi

Dinamo – FC Botoșani

Rapid – Corvinul

UTA Arad – CFR Cluj

U Cluj – FC Argeș

Etapa 13

24-25 octombrie

FCSB – Rapid

Csikszereda – FC Voluntari

Farul – Oțelul

Sepsi – Universitatea Craiova

FC Botoșani – Petrolul

CFR Cluj – Dinamo

Corvinul – U Cluj

FC Argeș – UTA Arad

Etapa 14

31 octombrie – 1 noiembrie

U Cluj – FCSB

Rapid – Csikszereda

FC Voluntari – Farul

Oțelul – Sepsi

Universitatea Craiova – FC Botoșani

Petrolul – CFR Cluj

Dinamo – UTA Arad

Corvinul – FC Argeș

Etapa 15

7-8 noiembrie