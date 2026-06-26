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Țintarul SuperLigii 2026-2027. Dinamo – FCSB se joacă în etapa a 8-a, iar FCSB – Rapid în etapa a 13-a

Programul noului sezon din SuperLiga României a fost stabilit. FCSB începe campionatul cu FC Argeș, Dinamo merge la Ploiești, Rapid debutează acasă cu Sepsi, iar CFR Cluj joacă în prima etapă la Galați, cu Oțelul.
Țintarul SuperLigii 2026-2027. Dinamo - FCSB se joacă în etapa a 8-a, iar FCSB - Rapid în etapa a 13-a
Gabriel Negreanu
26 iun. 2026, 15:45, Sport
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Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit țintarul sezonului 2026-2027 din SuperLiga. Prima etapă este programată în weekendul 18-19 iulie.

Primul derby important al sezonului va fi Dinamo- Craiova în etapa a doua, urmat de Rapid – Dinamo, în etapa a 5-a, programată pe 15-16 august. Două etape mai târziu, Rapid va primi vizita Universității Craiova, iar în etapa a 8-a este programat marele derby Dinamo – FCSB.

Un alt moment important al turului va fi în etapa a 13-a, când FCSB va întâlni Rapid. În aceeași rundă, CFR Cluj va juca împotriva lui Dinamo.

FCSB începe cu FC Argeș, Dinamo joacă la Ploiești

Campioana FCSB va debuta pe teren propriu, împotriva celor de la FC Argeș. Dinamo va avea o deplasare dificilă la Ploiești, contra Petrolului, într-un duel cu tradiție în fotbalul românesc.

Rapid va începe sezonul în Giulești, cu Sepsi, în timp ce CFR Cluj merge la Galați, pentru duelul cu Oțelul. Universitatea Craiova debutează acasă, împotriva celor de la UTA Arad.

Cele mai importante meciuri din tur

Printre cele mai așteptate dueluri din turul SuperLigii 2026-2027 se numără:

  • Rapid – Dinamo, etapa a 5-a
  • CFR Cluj – FCSB, etapa a 6-a
  • Dinamo – FCSB, etapa a 8-a
  • Universitatea Craiova – FCSB, etapa a 10-a
  • FCSB – Rapid, etapa a 13-a
  • CFR Cluj – Dinamo, etapa a 13-a
  • CFR Cluj – Universitatea Craiova, etapa a 15-a

Program SuperLiga 2026-2027. Etapa 1

18-19 iulie

  • FCSB – FC Argeș
  • Corvinul – Csikszereda
  • U Cluj – Farul
  • Rapid – Sepsi
  • FC Voluntari – FC Botoșani
  • Oțelul – CFR Cluj
  • Universitatea Craiova – UTA Arad
  • Petrolul – Dinamo

Etapa 2

25-26 iulie

  • Csikszereda – FCSB
  • Farul – Corvinul
  • Sepsi – U Cluj
  • FC Botoșani – Rapid
  • CFR Cluj – FC Voluntari
  • UTA Arad – Oțelul
  • Dinamo – Universitatea Craiova
  • FC Argeș – Petrolul

Etapa 3

1-2 august

  • FCSB – Farul
  • Corvinul – Sepsi
  • U Cluj – FC Botoșani
  • Rapid – CFR Cluj
  • FC Voluntari – UTA Arad
  • Oțelul – Dinamo
  • Universitatea Craiova – Petrolul
  • FC Argeș – Csikszereda

Etapa 4

8-9 august

  • Sepsi – FCSB
  • FC Botoșani – Corvinul
  • CFR Cluj – U Cluj
  • UTA Arad – Rapid
  • Dinamo – FC Voluntari
  • Petrolul – Oțelul
  • Farul – Csikszereda
  • Universitatea Craiova – FC Argeș

Etapa 5

15-16 august

  • FCSB – FC Botoșani
  • Corvinul – CFR Cluj
  • U Cluj – UTA Arad
  • Rapid – Dinamo
  • FC Voluntari – Petrolul
  • Csikszereda – Sepsi
  • Oțelul – Universitatea Craiova
  • FC Argeș – Farul

Etapa 6

22-23 august

  • CFR Cluj – FCSB
  • UTA Arad – Corvinul
  • Dinamo – U Cluj
  • Petrolul – Rapid
  • FC Botoșani – Csikszereda
  • Universitatea Craiova – FC Voluntari
  • Sepsi – Farul
  • Oțelul – FC Argeș

Etapa 7

29-30 august

  • FCSB – UTA Arad
  • Corvinul – Dinamo
  • U Cluj – Petrolul
  • Csikszereda – CFR Cluj
  • Rapid – Universitatea Craiova
  • Farul – FC Botoșani
  • FC Voluntari – Oțelul
  • FC Argeș – Sepsi

Etapa 8

5-6 septembrie

  • Dinamo – FCSB
  • Petrolul – Corvinul
  • UTA Arad – Csikszereda
  • Universitatea Craiova – U Cluj
  • CFR Cluj – Farul
  • Oțelul – Rapid
  • FC Botoșani – Sepsi
  • FC Voluntari – FC Argeș

Etapa 9

12-13 septembrie

  • FCSB – Petrolul
  • Csikszereda – Dinamo
  • Corvinul – Universitatea Craiova
  • Farul – UTA Arad
  • U Cluj – Oțelul
  • Sepsi – CFR Cluj
  • Rapid – FC Voluntari
  • FC Argeș – FC Botoșani

Etapa 10

19-20 septembrie

  • Universitatea Craiova – FCSB
  • Petrolul – Csikszereda
  • Dinamo – Farul
  • Oțelul – Corvinul
  • UTA Arad – Sepsi
  • FC Voluntari – U Cluj
  • CFR Cluj – FC Botoșani
  • Rapid – FC Argeș

Etapa 11

10-11 octombrie

  • FCSB – Oțelul
  • Csikszereda – Universitatea Craiova
  • Farul – Petrolul
  • Sepsi – Dinamo
  • Corvinul – FC Voluntari
  • FC Botoșani – UTA Arad
  • U Cluj – Rapid
  • FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 12

17-18 octombrie

  • FC Voluntari – FCSB
  • Oțelul – Csikszereda
  • Universitatea Craiova – Farul
  • Petrolul – Sepsi
  • Dinamo – FC Botoșani
  • Rapid – Corvinul
  • UTA Arad – CFR Cluj
  • U Cluj – FC Argeș

Etapa 13

24-25 octombrie

  • FCSB – Rapid
  • Csikszereda – FC Voluntari
  • Farul – Oțelul
  • Sepsi – Universitatea Craiova
  • FC Botoșani – Petrolul
  • CFR Cluj – Dinamo
  • Corvinul – U Cluj
  • FC Argeș – UTA Arad

Etapa 14

31 octombrie – 1 noiembrie

  • U Cluj – FCSB
  • Rapid – Csikszereda
  • FC Voluntari – Farul
  • Oțelul – Sepsi
  • Universitatea Craiova – FC Botoșani
  • Petrolul – CFR Cluj
  • Dinamo – UTA Arad
  • Corvinul – FC Argeș

Etapa 15

7-8 noiembrie

  • FCSB – Corvinul
  • Csikszereda – U Cluj
  • Farul – Rapid
  • Sepsi – FC Voluntari
  • FC Botoșani – Oțelul
  • CFR Cluj – Universitatea Craiova
  • UTA Arad – Petrolul
  • FC Argeș – Dinamo

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