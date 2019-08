Tomas Ryde, antrenor CSM Bucureşti: Trebuie să fim mai agresivi şi, uneori, să schimbăm sistemul

CSM Bucureşti a încheiat şi al doilea turneu de pregătire, duminică, cel din Suedia unde a terminat pe locul 2 la Annliz Cup (Skovde). Antrenorul Tomas Ryde a tras câteva concluzii, susţinând că a avut câteva obiective de îmbunătăţire a jocului atât pentru faza de apărare, dar şi pentru atac.

În finala de la Skovde, vicecampioana României la handbal feminin a fost învinsă de TTH Holstebro cu 23-21.

"Am vrut să securizăm apărarea 6:0, eu şi Adi (n.n. - antrenorul secund Adi Vasile) am vorbit despre un 6:0 pe model scandinav, adică să fim mai agresivi şi, uneori, să schimbăm sistemul în 5:1. Pot spune că sunt mulţumit de acest aspect. Un alt obiectiv a fost legat de faza a doua. La finalul turneului din Suedia, am reuşit să ieşim din apărare direct în faza a doua mult mai bine. Dar când ajungeam în cealaltă jumătate a terenului, unde trebuiau să coopereze jucătoarele de la linia de 9 metri cu extremele şi pivotul, nu a ieşit cum ne-am dorit şi e un aspect pe care trebuie să-l rezolvăm în această săptămână", a tras concluziile Tomas Ryde, conform site-ului oficial al clubului.

"În ceea ce priveşte atacul, obiectivul pentru începutul sezonului este să găsim o modalitate prin care să simţim cât mai bine combinaţiile şi să ne sincronizăm. Am evoluat din ce în ce mai bine, am folosit-o pe Perianu şi pe inter stânga, deşi a jucat centru, dar ea ar trebui să fie inter stânga, şi am jucat cu Denisa Vâlcan pe postul de coordonator. Am fost foarte mulţumim de această formulă. Colaborarea dintre jucătoarele de la linia de 9 metri şi Crina, Nora şi Crina (n.r cu referire la Mork şi Pintea), a fost fantastică. Am reuşit să îmbunătăţim o serie de lucruri, dar încă avem de muncit pentru a putea juca împotriva unei apărări 3:2:1, să jucăm 7 vs 6. Dar cred că e la fel pentru toate echipele, mai ai nevoie de o lună de pregătire, a mai spus Ryde.

Până la startul sezonului oficial din 25 august, când va înfrunta SCM Rm. Vâlcea în Supercupa României, CSM Bucureşti va mai susţine două meciuri de verificare în Franţa, cu Buducnost (sâmbătă) şi Brest (duminică).

